Wasserfreunde Spandau 04 mit deutlichem Sieg in die Saison

Berlin -Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am Samstag gewann der Wasserball-Vizemeister im ersten Spiel der Saison beim Vorjahres-Vierten SV Ludwigsburg 08 in Stuttgart mit einem souveränen 22:4 (6:1,6:0,5:1,5:2).