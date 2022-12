Wasserfreunde Spandau 04 siegen dominant gegen Esslingen Die Wasserfreunde Spandau 04 haben einmal mehr ihre Dominanz in der Liga unter Beweis gestellt. Am fünften Spieltag der A-Gruppe der Männer-Bundesliga gewann... dpa

Berlin -Die Wasserfreunde Spandau 04 haben einmal mehr ihre Dominanz in der Liga unter Beweis gestellt. Am fünften Spieltag der A-Gruppe der Männer-Bundesliga gewannen die Berliner in der heimischen Schöneberger Schwimmhalle gegen den SSV Esslingen mit 25:5 (7:1, 8:2, 6:2, 4:0). Damit lag der Torausbeute erneut bei mehr als 20 Treffern. Das war in dieser Saison nur einmal, beim 19:4 gegen den OSC Potsdam, nicht der Fall.