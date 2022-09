Wave verhindert vorerst Aufstieg von NNO in LoL Prime League Das Streamerteam NNO nutzt die erste Chance zum Aufstieg in die erste Klasse der LoL-Liga Prime League gegen Wave Esports nicht - doch die Mannschaft um Nowa... dpa

Berlin -No Need Orga hat den Aufstieg in die 1st Division der deutschen League-of-Legends-Liga Prime League im ersten Anlauf verpasst. Das aus Streamern bestehende Team um Frederik „Noway“ Hinteregger und Daniel „Broeki“ Broekmann verlor die erste Qualifikationsserie gegen Wave Esports mit 1:3.