Cristiano Ronaldos sportlicher Abstieg mit fürstlicher Entlohnung

Hochbetrieb im Fanshop von Al-Nassr FC: Ronaldos Name auf dem Trikot mit der Nummer 7 ist in Saudi-Arabien jetzt besonders begehrt. AFP/Fayez Nureldine

Es ist trotz aller gegenteiliger Bekundungen der nächste sportliche Rückschritt für Cristiano Ronaldo – wenn auch ein finanziell äußerst lukrativer. Statt in Old Trafford spielt er jetzt im Mrsool Park, statt in der Premier League in der Saudi Pro League. Und statt einer erhofften Rückkehr in die Champions League bleibt für den 37 Jahre alten Portugiesen nach seinem Wechsel zu Al-Nassr FC in Saudi-Arabien diese Saison nicht mal die asiatische Königsklasse.

Ronaldo verschwindet von Europas großer Klub-Bühne

Nach dem unrühmlichen Abgang bei Manchester United und der Reservistenrolle für Portugal bei der WM in Katar wechselt der zuletzt vereinslose fünfmalige Weltfußballer in die sportlich höchstens zweitklassige Liga in Saudi-Arabien – und wird von der ganz großen europäischen Klub-Bühne verschwinden. Dazu spielt er künftig in einem Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht.

Finanziell dürfte Ronaldo aber einen Sprung in bislang ungekannte Dimensionen machen. „Ich bin gespannt auf eine neue Fußballliga in einem anderen Land“, wurde er zitiert und sprach von einer „sehr inspirierenden Vision“ des Vereins. „Ich bin glücklich, dass ich alles gewonnen habe, was ich im europäischen Fußball gewinnen konnte, und fühle, dass es jetzt der richtige Moment ist, meine Erfahrung in Asien zu teilen.“

Damit hat einer der ganz großen Stars des Weltfußballs seine Zukunft bereits vor dem Start des Transferfensters in Europas Topligen geklärt. Bis zum 31. Januar dürften nun vor allem die Spieler im Fokus stehen, die sich bei der WM durch starke Leistungen in den Fokus gespielt haben. Profis wie der Argentinier Enzo Fernandez oder die Marokkaner Sofyan Amrabat und Azzedine Ounahi werden bei diversen Topklubs gehandelt.

Ronaldo kann sich indes ganz auf seinen neuen Klub konzentrieren. Es dauerte nicht lange, bis Aussagen des Portugiesen aus dem Jahr 2015 kursierten und hämisch kommentiert wurden. Er wolle seine Karriere mit Würde und auf dem höchsten Level beenden, sagte er damals in einem TV-Interview. „Das heißt nicht, dass es schlecht ist, in den Ligen der Vereinigten Staaten, Katars oder Dubais zu spielen, aber ich sehe mich dort nicht“, sagte er damals.

Doch das höchste Level blieb einem der erfolgreichsten Fußballer verwehrt. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Ronaldo seine Karriere bei einem europäischen Champions-League-Klub fortsetzen wollte und nicht wenigen Vereinen angeboten wurde. Doch ein neuer Arbeitgeber in Europa fand sich nicht. Was kommt auf den 37-Jährigen nun zu?

Gehalt: Wenig überraschend wird Ronaldo der sportliche Abstieg finanziell außerordentlich versüßt. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen. Für zweieinhalb Jahre hat er unterschrieben. Das würde bedeuten: Mehr als eine halbe Milliarde. Danach könnten weitere Millionensummen für eine Botschaftertätigkeit für den Golfstaat folgen.