Weg aus der Krise: Dieckmann will „Volleyball-Familie“ wieder zusammenbringen

Konflikte, Rücktrittswelle, Führungskrise: Vor knapp einem Monat erschütterte ein Beben den deutschen Volleyball, der Verband drohte im Chaos zu versinken. Nun sollen die früheren Beachvolleyballer Markus Dieckmann und Julius Brink den DVV ein Jahr vor den Olympischen Spielen wieder auf Kurs bringen. „Das Vertrauen ist da, jetzt schauen wir nach vorne“, betonte der frühere Europameister Dieckmann, der am Sonntag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Bremen ohne Gegenstimme zum neuen Präsidenten gewählt wurde und damit auf den im Juli zurückgetretenen Berliner René Hecht folgt.

„Vor ungefähr drei Monaten habe ich meine Unterstützung angeboten in dieser Situation, die von mir und vielen anderen als recht kritisch gesehen wurde“, sagte Dieckmann. Damals noch „ohne konkrete Bestrebungen, ein Amt im Präsidium“ einzunehmen, beteuerte er, dies sei ein Prozess gewesen. An seiner Seite nimmt sich unter anderem Brink als Vizepräsident der Herausforderung an. „Ich habe mein Herz an diese Sportart als Siebenjähriger verloren, das bleibt ein Leben lang“, sagte der Beachvolleyball-Olympiasieger von 2012. Für den 41-Jährigen, der den Verband oftmals kritisch beäugt hatte, sei nun der Moment gekommen, „an dem man sich auch gewinnbringend einbringen kann“.

Großer Knall im Volleyball-Verband um Ex-Präsident René Hecht

Es ruhen große Hoffnungen auf dem neuen Führungsteam nach dem großen Knall Ende Juli. Nach einem monatelangen Konflikt hatten die Mehrheit der Landesverbände sowie die Volleyball Bundesliga (VBL) dem Präsidium um Hecht das Vertrauen entzogen, der Rekord-Nationalspieler zog seine Konsequenzen. Doch die Herausforderungen für Dieckmann und Co. sind groß.

So bereitete unter anderem die Insolvenz der Verbands-Vermarktungsagentur DVS dem Verband finanzielle und personelle Probleme. Auch auf dem Feld waren Erfolge selten zu vermelden, im Hallenbereich liegt die letzte Olympia-Teilnahme mehr als zehn Jahre zurück. Zudem verließen unter anderem in den Sportdirektoren Christian Dünnes und Niclas Hildebrand zahlreiche Kompetenzträger den DVV, teils im Unfrieden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die vakanten Stellen in diesem Bereich zu besetzen sei nun „Prio A“, um den Teams im Kampf um die Olympia-Tickets „die maximale Unterstützung“ zu ermöglichen, versprach Dieckmann. Mittelfristig wolle er die Sichtbarkeit der Sportart erhöhen sowie die „Volleyball-Familie möglichst wieder näher zusammenbringen“.

Unterstützung erhält er dabei neben Brink von den Vizepräsidenten Matthias Hach und Katharina Dierlamm sowie Janine Stanelle (Volleyball-Jugend), Maren Fromm (Athletensprecherin) und Daniel Sattler (Bundesliga).