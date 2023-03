Wegen Pyrotechnik: Union droht Auswärtsspiel ohne Fans Die Fans von Union Berlin genießen einen guten Ruf. Ihre Treue gilt als riesig. International haben die Eisernen aber erneut Probleme mit ihrem Anhang. Die U... dpa

Berlin/Nyon -Dem 1. FC Union Berlin droht wieder ein Europacup-Auswärtsspiel ohne eigene Fans. Nach dem massiven Einsatz von Pyrotechnik im Hinspiel der Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam (0:0) wurde der Fußball-Bundesligist von der UEFA zu einer Fan-Sperre bei einem Auswärtsspiel für zwei Jahre auf Bewährung verurteilt. Das teilten die Berliner am Freitag mit. Zudem wird eine Geldstrafe von 30.000 Euro fällig. Das Urteil wurde demnach am Mittwoch dieser Woche verhängt. Inwiefern die Geschehnisse beim Rückspiel in der vergangenen Woche gegen Ajax (3:1) im Stadion an der Alten Försterei von der UEFA geahndet werden, war noch unklar.