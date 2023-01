Weidle Abfahrts-Dritte in Cortina d'Ampezzo - Goggia siegt Kira Weidle und Cortina - das passt. Kurz vor der WM präsentiert sich die deutsche Abfahrerin in der Königsdisziplin in Top-Form. Nur eine ist wieder nicht z... dpa

Holte Platz drei: Kira Weidle. Gabriele Facciotti/AP/dpa

Cortina d’Ampezzo -Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle ist am Ort ihres größten Erfolges erneut aufs Podest gefahren. Zwei Jahre nach WM-Silber in Cortina d’Ampezzo belegte die Starnbergerin im Abfahrts-Weltcup Platz drei und setzte kurz vor der WM in Frankreich das nächste Ausrufezeichen in dieser Saison.