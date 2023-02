Weidle nur 14. in der Abfahrt - Goggia gewinnt

Crans Montana -Deutschlands beste Abfahrerin Kira Weidle hat in ihrem ersten Weltcup-Rennen nach den alpinen Ski-Weltmeisterschaften eine Top-Platzierung klar verpasst.

Die 27-Jährige fuhr in Crans Montana mit 0,96 Sekunden Rückstand auf Rang 14. Emma Aicher sammelte als 25. noch Punkte, Katrin Hirtl-Stanggaßinger kam als 35. ins Ziel.

Die Italienerin Sofia Goggia meldete sich nach dem für sie enttäuschenden Großereignis in Frankreich eindrucksvoll zurück. Die beste Abfahrerin der vergangenen Winter feierte in den Schweizer Alpen ihren fünften Saisonsieg und baute ihren Vorsprung in der Disziplinenwertung aus. Der Gewinn der kleinen Kristallkugel ist Goggia bei zwei ausbleibenden Weltcup-Abfahrten kaum noch zu nehmen.

Zweite wurde am Sonntag Goggias Landsfrau Federica Brignone vor der Französin Laura Gauche. Die Schussfahrt in Crans Montana hätte ursprünglich schon am Samstag stattfinden sollen, wurde jedoch wetterbedingt verlegt. Der eigentlich am Sonntag geplante Super-G entfiel.