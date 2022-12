Weihnachtssingen sorgt nach Zwangspause für Union-Party Nach zwei Jahren Zwangspause findet das traditionelle Weihnachtssingen bei Union Berlin wieder statt. Am Freitag lädt der Fußball-Bundesligist in das seit Wo... dpa

Berlin -Nach zwei Jahren Zwangspause findet das traditionelle Weihnachtssingen bei Union Berlin wieder statt. Am Freitag lädt der Fußball-Bundesligist in das seit Wochen ausverkaufte Stadion An der Alten Försterei. 28.500 Besucher werden erwartet.