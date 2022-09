Weiler-Babb möchte weiter für Deutschland auflaufen Der erst in diesem Sommer eingebürgerte Nick Weiler-Babb möchte auch langfristig für das Basketball-Nationalteam Deutschlands spielen. Dies sagte der 26 Jahr... dpa

Ist für seine starke Verteidigung bekannt: Nick Weiler-Babb (r). Federico Gambarini/dpa

Berlin -Der erst in diesem Sommer eingebürgerte Nick Weiler-Babb möchte auch langfristig für das Basketball-Nationalteam Deutschlands spielen. Dies sagte der 26 Jahre alte Profi des FC Bayern München am EM-Finalwochenende in Berlin.