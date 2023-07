Weiter bei Hertha? Oder ins Ausland? Kevin Prince Boateng überlegt noch

Einen Job für 2024 hat Kevin-Prince Boateng schon. Er ist Berlins Botschafter für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Aber sonst? Was macht der 36-Jährige, der bei Hertha BSC groß wurde, Klubs wie Tottenham Hotspur, AC Mailand oder FC Barcelona kickte und schließlich vorige Saison mit Hertha BSC überaus traurig in die Zweite Liga abstieg? „Ich muss gucken, was für mich am besten ist, was mein Körper noch geben kann. In zwei Wochen werde ich dazu ein Statement abgeben“, sagte Boateng am Rande der Pressekonferenz „One year to Final“ rund zwölf Monate vor dem Finale der Fußball-EM in Berlin.

Bei Hertha BSC lief der Vertrag von Kevin-Prince Boateng aus

Der Berliner hatte sich seinen Abschied vom Profifußball anders vorgestellt. Den siebten Bundesliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte seines Heimatklubs Hertha BSC konnte er nicht verhindern. Wegen gesundheitlicher Probleme stand Boateng nur selten auf dem Platz, war aber immer einer, der den Mund aufmachte, das Team anführte, die anderen mitriss. Sein Vertrag lief aus.

Zuletzt gab es Gerüchte über Angebote aus dem Ausland. Eine andere Option soll eine Tätigkeit abseits des Feldes bei Hertha BSC sein. So ist nach der Trennung von Pablo Thiam derzeit noch niemand als Leiter von Herthas Nachwuchs-Akademie vorgestellt worden. „Ich bin immer noch in der Phase, wo ich schaue, wie es weitergeht. Es sind schwere Wochen und Monate gewesen für mich nach dem Abstieg. Deswegen habe ich allen Parteien gesagt, dass ich ein bisschen Pause brauche, ein bisschen in den Urlaub fliegen möchte. Aber in den nächsten zwei Wochen wird sich etwas entscheiden, und dann werde ich es kundgeben“, sagte Boateng, der sich vor zwei Jahren die Hertha-Fahne auf den Solarplexus tätowieren ließ.