Weitspringerin Mihambo: Start bei Hallen-EM wahrscheinlich

Berlin -Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat einen Start bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathletik in Aussicht gestellt. Die 29-Jährige nannte es am Donnerstag in Berlin „sehr wahrscheinlich“, dass sie vom 2. bis 5. März in Istanbul dabei ist. „Das ist ein Titel, den ich noch nicht errungen habe in meiner Karriere. Die Form fühlt sich gut an“, sagte Mihambo einen Tag vor ihrem Start beim Istaf Indoor in der deutschen Hauptstadt.