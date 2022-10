Wellbrock beim Schwimm-Weltcup: „Will Feuer entfachen“ Nach einer sportlich enttäuschenden EM und der Grundausbildung bei der Bundeswehr springt Schwimmstar Florian Wellbrock beim Weltcup in Berlin wieder ins Bec... dpa

ARCHIV - Florian Wellbrock aus Deutschland in Aktion. d Kamran Jebreili/AP/dpa/Archivbil

Berlin -Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock startet mit viel Vorfreude, aber ohne große Erwartungen beim Heim-Weltcup in Berlin. Er wolle „wieder das Feuer in mir entfachen für die nächste Saison“, sagte der 25-Jährige. „Leistungstechnisch braucht man bei dem Trainingsstand, den ich aktuell habe, nicht auf tolle Zeiten hoffen“. Sein Motto für die Wettkämpfe vom 21. bis 23. Oktober in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark lautet: „Wettkampfhärte sammeln, Spaß haben und das Feeling genießen.“