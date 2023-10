Weltcup-Springen: Schulze Topphoff wird Zweiter in Helsinki

Helsinki (dpa) – -Beim Weltcup-Springen im finnischen Helsinki hat sich der 25-jährige Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) im Sattel von Carla Platz zwei gesichert. Im Stechen der besten Acht blieb der ehemalige Europameister der U21-Springreiter fehlerfrei und absolvierte den Stechparcours in 36,77 Sekunden.

Schneller war nur Richard Howley aus Irland. Howley und Consulent de Prelet benötigten zweieinhalb Sekunden weniger als Schulze Topphoff. Dritter wurde der schwedische Weltmeister Henrick von Eckermann im Sattel von Dzara Dorchival. Der Sieger erhielt 57.500 Euro Prämie, für Schulze Topphoff gab es 46.000 Euro Preisgeld.

Vier der acht Reiter im Stechen blieben fehlerfrei, darunter auch der siebenmalige Weltcup-Finalist Daniel Deußer (Mechelen/Belgien) auf Bingo Ste Hermelle. In 40,56 Sekunden belegte das Paar Platz vier. Mario Stevens (Molbergen) und Starissa hatten sich im Umlauf einen Abwurf geleistet und das Stechen verpasst.

Insgesamt gingen 38 Starter aus 16 Nationen in der finnischen Haupstadt an den Start. Helsinki war die zweite von 14 Stationen des Weltcups in der Westeuropa-Liga. Die besten sieben Ergebnisse eines Reiters werden für die Qualifikation zum Finale gewertet. Das Finale findet vom 16. bis 20. April 2024 in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, statt.