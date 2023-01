Weltmeister TSM verpasst Rainbow Six Invitational Der Rainbow-Six-Weltmeister TSM wird seinen Titel in diesem Jahr nicht verteidigen können. Die Six-Invitational-Champions von 2022 unterlagen im Finale der Q... dpa

Las Vegas -Der Rainbow-Six-Weltmeister TSM wird seinen Titel in diesem Jahr nicht verteidigen können. Die Six-Invitational-Champions von 2022 unterlagen im Finale der Qualifikation in der nordamerikanischen Liga am Abend Spacestation Gaming (SSG) mit 1:2 (0:7, 7:3, 4:7).