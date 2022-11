Argentinien souverän weiter, Polen muss bis nach dem Spiel von Mexiko warten

Plötzlich, in der 68. Minute, hatte diese Gruppe C eine ganz wilde Konstellation. Auf einmal waren Polen und Mexiko punkt- und torgleich, hatten sich im direkten Duell mit 0:0 voneinander getrennt, als nur noch die Anzahl der Gelben Karten, und da hatte Polen weniger, darüber entschied, dass Mexiko das Achtelfinale verpassen würde. Während sich Argentinien durch den 2:0 (0:0)-Sieg gegen Polen als Gruppenerster für die K.-o.-Runde qualifizierte, konnte auch Polen jubeln, weil Saudi-Arabien in der Nachspielzeit noch auf 1:2 gegen Mexiko verkürzte und es gar nicht auf die Gelben Karten ankam.

Ein Trend ist zu erkennen

Schon an den vorherigen anderthalb Tagen war eine für den neutralen Zuschauer, ob der Ausgangssituationen vor den dritten Spielen in den jeweiligen Gruppen, eine positive Beobachtung zu machen: Die Mannschaft, die unter dem verhältnismäßig größten Ergebnisdruck stand, war die mit den größten Offensivbemühungen. Der Senegal musste seine Partie unbedingt gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen, ebenso die USA. Die offensive Herangehensweise wurde jeweils belohnt. Das gelang Tunesien am frühen Mittwochabend zwar nicht, aber immerhin verabschiedeten sich die Nordafrikaner mit einem 1:0-Sieg gegen Weltmeister Frankreich erhobenen Hauptes aus dem Turnier.

Durch die Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien hatte sich auch Argentinien in die Situation manövriert, im letzten Vorrundenspiel gegen Polen lieber als Sieger vom Feld zu gehen, um nicht ein zweites Mal von Saudi-Arabien, welches im Parallelspiel gegen Mexiko ran musste, überrascht und diesmal sogar aus dem Turnier geworfen zu werden. Mit einem Sieg, soviel war klar, wäre gar die bestmögliche Konstellation, der Sieg in der Gruppe C, aus eigener Kraft gesichert. Und so machten es die Argentinier um ihren Superstar Lionel Messi den Senegalesen, US-Amerikanern und Tunesiern gleich, gingen vom Anpfiff weg offensiv zu Werke. Druckvoll ging es in Richtung Strafraum der Polen, während diese auf Umschaltmomente und Konter über ihren Superstar Robert Lewandowski setzten.

Bei einer Ballbesitzquote von rund 70 Prozent fand die Partie über weite Strecken der ersten 45 Minuten in der polnischen Hälfte statt. Stück für Stück, näherten sich die Argentinier dem Kasten von Polens Keeper Wojciech Szczesny, der immer weiter in den Mittelpunkt rücken sollte, an. Ob ein erster Schuss von Messi (10.) oder ein strammer Versuch von Angel di Maria (33.) – Szczesny war zur Stelle und in der 38. Minute erst Verursacher und dann Vereitler eines Elfmeters. Nach einer Flanke war Messi mit dem Kopf etwas eher am Ball und Polens Torwart mit der Faust minimal im Gesicht des Argentiniers. Diese leichte Berührung war für Schiedsrichter Danny Makkiele nach Überprüfung der Videobilder aber ausreichend, um auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Im Duell Elfmeterschütze gegen Torwart aber war Wojciech Szczesny wie schon im Spiel gegen Saudi-Arabien der Sieger. Und so hatte sich beim Stand von 0:0 auf beiden Plätzen zur Halbzeit an der Tabellensituation zwar nichts verändert, aber auch nichts entspannt.

Nach dem Seitenwechsel fallen die Tore

Kurz nach dem Seitenwechsel aber sollte sich das Bild schnell verändern. 54 Sekunden waren gespielt, da gelang Alexis Mac Allister das, was seinen argentinischen Teamkollegen im ersten Durchgang nicht gelungen war: Wojciech Szczesny zu überwinden. So sehr sich Polens Torhüter auch streckte, aber an den Schuss ins linke untere Eck kam er diesmal nicht ran. Ebenfalls als Schnellstarter präsentierten sich die Mexikaner, die nach nicht einmal zwei gespielten Minuten durch Henry Martin ebenfalls mit 1:0 in Führung gingen und durch Luis Chavez kurz darauf sogar auf 2:0 erhöhten (52.). Das änderte erst einmal nichts daran, dass Argentinien und Polen das Achtelfinale erreichen würden. Aber: Ein dritter Treffer der Mexikaner hätte das Aus für Polen zur Folge gehabt.

Wenige Minuten also hatten dafür gesorgt, dass es nun auf beiden Plätzen noch offener zur Sache ging. Polen verfehlte nach einem Standard knapp den Ausgleich, Messi auf der Gegenseite das 2:0 und Mexiko wurde das 3:0 nach einer Abseitsstellung aberkannt. Die Polen aber konnten ihre passive Spielweise aus der ersten Hälfte nicht so recht ablegen. Sicher auch dadurch bedingt, dass Argentinien weiter auf das zweite Tor und das sichere Erreichen des Achtelfinales drängte und sich dafür belohnte. Schön zurechtgelegt hatte sich der amtierende Südamerika-Meister den Gegner rund um dessen Strafraum, fand dort mit einem Pass von Enzo Fernandez die Lücke und Julian Alvarez, der den Ball im Sechzehner mit einer fließenden Bewegung aus Annahme, kurzer Vorlage und einem sehenswerten Schuss ins lange Eck zum 2:0 verwertete.

Das war in der eingangs beschriebenen 68. Minute, ab welcher die Gelben Karten über das weitere Schicksal für Polen und Mexiko bei dieser WM in Katar entscheiden würden. Bis zum Abpfiff zwischen Argentinien und Polen wäre das so geblieben, doch in Nachspielzeit traf Saudi-Arabien und leistete Schützenhilfe für Polen.