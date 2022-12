Aus im Elfmeterschießen: Japan verpasst gegen Kroatien WM-Geschichte

Die Samurai Blue gehen erstmals beim Turnier in Katar mit 1:0 in Führung und sind lange besser. Im Elfmeterschießen aber versagen drei Spielern die Nerven.

Nachspielzeiten im zweistelligen Bereich hatte es bei dieser WM in Katar schon gegeben. In so mancher Partie erreichte die zusätzliche Spielzeit fast das Niveau einer Verlängerung, mehrfach zumindest einer 15-minütigen Hälfte davon. Am frühen Montagabend hat das Turnier seine längste Spieldauer erreicht: Auf 90 Minuten regulärer Spielzeit sowie sechs Minuten Nachspielzeit kam im Achtelfinale zwischen Japan und Kroatien noch eine Verlängerung oben drauf. Erst einmal sollten 30 zusätzliche Minuten aus einem 1:1-Unentschieden einen Sieger und damit den fünften Viertelfinalteilnehmer herbeiführen. Da aber auch die nicht reichten, braucht es das Elfmeterschießen, in welchem Kroatien den Viertelfinaleinzug perfekt machte.

Japan hat gegen Spanien und Deutschland Chancen gnadenlos genutzt

Spanien geschlagen, Deutschland besiegt und am Ende auch nach Hause geschickt – in der Gruppe E hatten die Japaner bereits in der Vorrunde für große Überraschungen gesorgt, konnten sich trotz der Niederlage gegen Costa Rica sogar den Gruppensieg holen. Weil das aber nicht unbedingt das Resultat völliger Dominanz, sondern eher das Ergebnis vom gnadenlosen Ausnutzen der wenigen Chancen war, gingen die Japaner gegen den Vizeweltmeister von 2018 nicht unbedingt als Favorit in die fünfte Achtelfinalpartie des Turniers.

Da sprach einerseits die Statistik bisheriger Aufeinandertreffen beider Nationen gegen die Japaner, die 1998 (0:1) und 2006 (0:0) jeweils nicht gewinnen und kein Tor erzielen konnten. Andererseits aber auch die Ergebnisse der Kroaten in der Vorrunde, in der sie gegen die starken Marokkaner und Belgien durch ein torloses Unentschieden jeweils einen Punkt holten und Kanada deutlich mit 4:1 besiegten.

Wie schon gegen Spanien und Deutschland musste der japanische Kader auch gegen Kroatien als weniger namhaft und qualitativ schwächer eingeschätzt werden. Und auch optisch glich das Geschehen auf dem Rasen in gewissen Punkten schon sehr dem, was man in der Vorrunde bei den 2:1-Siegen gegen die Weltmeister von 2010 und 2014 zu sehen bekam. Mehr Ballbesitz, mehr gespielte Pässe und mehr Torschüsse – wichtige Kennzahlen, die für Kroatien sprachen und mit denen schon die Deutschen und Spanier ihre qualitative Überlegenheit auf den Platz brachten.

Und doch wirkte das Gesamtgefüge diesmal anders. Mit Spielbeginn gingen die Japaner etwas offensiver zu Werke gingen, starteten früher das Pressing und wirkten in einigen Umschaltmomenten mit ihren quirligen Spielern offensiv immer gefährlich. Für lange Zeit hatten zwar die Kroaten durch einen Schuss von Ivan Perisic aus halblinker Position im Strafraum (8. Minute) die größte Chance. Aber: Im Laufe der weiteren Spielzeit hingen die Offensivkräfte über weite Strecken in der Luft. Andrej Kramaric, der für die TSG Hoffenheim seit Jahren einer der auffälligsten Stürmer der Bundesliga ist, fand im Prinzip überhaupt keine Bindung zum Spiel.

Anders als gegen Deutschland und Spanien geriet Japan am Montag nicht in der ersten Hälfte mit 0:1 in Rückstand und benötigte folgerichtig nicht die Halbzeit, um entscheidende Veränderungen vorzunehmen und dadurch das Spiel zu drehen. Nein, diesmal waren die Samurai Blue bereits ab der 20. Minute die bessere Mannschaft, traten auf dem Feld sehr gut organisiert auf und belohnten sich mit gleich zwei Premieren bei dieser WM: der ersten 1:0-Führung und dem ersten Tor in der ersten Hälfte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke und der Flanke in den Strafraum konnte dort Daizen Maeda per Abstauber zum 1:0 für Japan treffen (41.).

Kroatien gelingt kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich

Auf dem Weg zum ersten Viertelfinaleinzug in der japanischen Verbandsgeschichte gab es diesmal in der Pause wirklich keinen Grund Anpassungen an das Spiel des Gegners, sondern andersrum. Kroatien musste nach dem Seitenwechsel reagieren und schaffte es, anders als Spanien und Deutschland, einen Rückstand gegen Japan zu egalisieren. In der 55. Minute hatte Dejan Lovren von der rechten Seite geflankt und Perisic per Kopf den 1:1-Ausgleich erzielt. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Und dennoch steuerte die Partie in der Schlussminuten, nach zuvor vier Begegnungen, die nach regulärer Spielzeit entschieden waren, auf die erste Verlängerung dieser WM in Katar zu.

Dort war über weite Strecken das zu sehen, was schon Schlussphase der regulären Spielzeit zeigte: In der Angst vor dem entscheidenden Fehler scheuten beide Teams das letzte Risiko. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen, ließ Kroatien jubeln und Japan enttäuscht zurück.