Richarlison rockt mit Traumtor und bisher spektakulärstem Treffer dieser WM

Die Vorlage von Vinicius Junior war alles andere als perfekt. Der brasilianische Flügelflitzer nahm auf der linken Seite Tempo auf und spielte Richarlison mit dem rechten Außenrist scharf in den Rücken, dazu geriet sein Pass halbhoch und nicht flach, sodass der Mittelstürmer ihn direkt hätte verarbeiten können.

Doch der Angreifer der Tottenham Hotspur bewies, wie versiert er technisch ist. Er nahm das Leder mit der linken Innenseite an, sodass es leicht nach oben flog. Geistesgegenwärtig drehte sich der Torjäger um die eigene Achse und platzierte sich blitzschnell so, dass er die Kugel in einer fließenden Bewegung satt per Seitfallzieher volley nehmen und wuchtig aus zwölf Metern in die linke Ecke zum 2:0 für die Seleção verwandeln konnte.

Der Jubel im mit 88.103 Fans gefüllten Lusail Iconic Stadium war groß, schließlich dürfte den meisten von ihnen in diesem Augenblick klar gewesen sein, dass sie einen ganz besonderen Moment miterlebt hatten. Es war der vielleicht schönste und bisher mit Abstand magischste Treffer dieser Weltmeisterschaft.

Dass ihn ausgerechnet Richarlison erzielt hat, ist zumindest eine kleine Überraschung. Vor dem Turnier konnte er sich bei der großen Auswahl an starken Offensivleuten nicht sicher sein, von Nationaltrainer Tite in die Seleção berufen zu werden und dann sogar noch das Vertrauen von Beginn an geschenkt zu bekommen. Schließlich befindet sich sein Positionskonkurrent Gabriel Jesus (FC Arsenal, fünf Tore, sieben Vorlagen) in der laufenden Saison in guter Form.

Richarlison erzielte für Brasilien beide Tore gegen Serbien und war der Matchwinner. AFP/NELSON ALMEIDA

Richarlison spielt bei den Tottenham Hotspur eine durchwachsene Saison

Der Olympiasieger von 2021 spielt hingegen eine mäßige Runde. Für die Spurs hat er zwar drei Assists beigesteuert, aber nur in einer Begegnung, beim 2:0 in der Champions League gegen Olympique Marseille, (doppelt) getroffen.

Davon abgesehen blieb Richarlison in wettbewerbsübergreifend 14 Einsätzen torlos, auch zweimal gegen Eintracht Frankfurt, und musste bei Konkurrenten wie Harry Kane und Heung-Min Son um seinen Platz in der ersten Elf kämpfen. Deshalb war es keinesfalls selbstverständlich, dass Tite sich für ihn entschied und formstarke Offensivleute wie Ex-Bundesliga-Profi Roberto Firmino (FC Liverpool, neun Treffer, vier Vorlagen) oder Gabriel „Gabigol“ Barbosa (Flamengo Rio de Janeiro, 29 Buden und fünf Assists in 63 Partien) zu Hause ließ.

Ex-Bundesliga-Stürmer Roberto Firmino steht nicht in Brasiliens WM-Kader. IMAGO/Welsh

Auch das 16-jährige Top-Talent Endrick (SE Palmeiras Sao Paulo, neun Tore und eine Vorlage in 14 Spielen) wurde in Brasilien immer wieder als möglicher Kandidat angesehen. Doch Tite stellte sein Aufgebot so zusammen, dass er viele unterschiedliche Fußballer im Team hat. Und Richarlison ist von seinen Anlagen her eher ein klassischer Mittelstürmer, als viele andere Akteure im Aufgebot. Zudem beweist sich der 25-Jährige seit 2017 in der englischen Premier League regelmäßig auf höchstem Niveau.

Richarlison hat seinen Wert für Brasilien gegen Serbien unter Beweis gestellt

Dabei ist er zwar kein klassischer Goalgetter, bindet die gegnerische Abwehr aber mit seiner Physis (1,84 Meter groß, 83 Kilogramm schwer) und Technik. Dazu weiß er seinen Körper gut einzusetzen, Bälle dank seiner Spielintelligenz zu behaupten sowie geschickt zu verteilen.

Bei Tottenham spielt Richarlison (M.) mit Heung-Min Son (l.) und Harry Kane zusammen. IMAGO/Impey

Bei Teamkollegen wie Neymar, Vinicius Junior, Raphinha, Antony und Rodrygo sind das wichtige Eigenschaften, die in der Form und auf seinem Level kein anderer aus dem 26er-Kader verkörpert. Auch seine Vielseitigkeit kommt ihm zugute, denn Richarlison wurde bei Tottenham, beim FC Everton und FC Watford oft auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt.

Gegen Serbien zeigte er nun, dass er enge Duelle auf höchstem Niveau und unter großem Druck entscheiden kann. Erst stand er vor dem 1:0 goldrichtig und schob ein, dann sorgte er mit dem 2:0 für ein großes sportliches Highlight. Damit hat er seinen Platz in der ersten Seleção-Elf gefestigt und dürfte auch am Montag (17 Uhr) gegen die Schweiz in der Startelf stehen. Möglicherweise verzaubert er die Fußballfans dann erneut.