Das brisanteste Spiel der WM: Die Schweiz trifft im Gruppenendspiel auf Serbien

Mitten in der Nacht reißt die jugoslawische Polizei Ragip Xhaka aus dem Schlaf, bringt ihn in Handschellen in eine vier mal zwei Meter große Zelle in Pristina. „Was mein Vater dort erlebt hat, wünscht man niemandem. Ich weiß bis heute nur die Hälfte dieser schlimmen Geschichte“, erzählt sein Sohn Granit. Sechs Monate sitzt Xhaka senior wegen „Auflehnung gegen den Staat“ hinter Gittern – Folter ist an der Tagesordnung.

Der Freilassung folgt die Flucht in die Schweiz, wo Granit Xhaka geboren wird und zum Aushängeschild der Fußballnationalmannschaft reift. Jetzt trifft er im „Endspiel“ ums WM-Weiterkommen in der Gruppe G am Freitag (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV und ZDF) ausgerechnet auf das Land, in dem sein Vater die schlimmste Zeit seines Lebens ertragen musste – mal wieder. Bereits bei der WM 2018 spielten die Eidgenossen in der Vorrunde gegen das heutige Serbien. Das Spiel eskalierte, Sport und Politik vermischten sich.

Denn bei Xhaka und dem ebenfalls albanischstämmigen Xherdan Shaqiri kochten in Kaliningrad nach dem Siegtreffer zum 2:1 die Emotionen über. Beide formten beim Jubel ihre Hände zu Flügeln, die Daumen in sich verbunden: ein Doppeladler. Das Wappentier der Albaner als klare politische Botschaft und Provokation in Richtung Serbien, das den albanisch bevölkerten Kosovo bis heute nicht anerkennt. Beide bekamen eine Geldstrafe. Und diesmal?

Glückwünsche an Albanien am Nationalfeiertag

„Wir sind professionell genug, dass wir uns auf Fußball konzentrieren“, sagt Xhaka und schiebt mit einem Grinsen hinterher: „Hoffentlich.“ Mit seinen Glückwünschen an Albanien zum Nationalfeiertag heizte er die Stimmung via Social Media am Montag an. Es hagelte ebenso unterstützende Kommentare von Albanern wie Hassbotschaften von Serben. „Deshalb muss ich mein Handy nicht ausschalten. Das ist normal, das ist nichts Neues“, sagt der 30-Jährige demonstrativ cool. 2018 war es allerdings so, dass die Schweizer vier Tage nach dem Doppeladler-Jubel im Achtelfinale nach einer blutleeren Vorstellung den Schweden unterlegen waren (0:1). Man habe durch den Wirbel „sehr viel Kraft verloren“, gibt Xhaka rückblickend zu.

Es gelte, „Schweizer Fußballgeschichte zu schreiben. Alles andere interessiert uns nicht“, betonte unterdessen Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami bei einer Pressekonferenz in Katar am Dienstag, bei der er sich natürlich weniger mit Fragen nach der Form der Mannschaft denn mit Fragen nach der Möglichkeit einer neuerlichen Eskalation konfrontiert sah.

Tami, dessen Posten erst vor vier Jahren infolge der Vorkommnisse und nach einer eingehenden Analyse des Schweizer Verbandes geschaffen worden war, versuchte sich dabei als Moderator, flüchtete sich schließlich ins Blabla. Sind Sie zu 100 Prozent sicher, dass keiner der Schweizer den Doppeladler zeigt, lautete eine der unangenehmen Fragen. Tami antwortete: „Ich denke nicht daran, was passieren könnte. Ich schaue auf die Gegenwart. Und das heißt: Wir bereiten einen kapitalen Match vor, in dem wir uns für den WM-Achtelfinal qualifizieren können.“ Eine Garantie, dass das Spiel ohne Eklat über die Bühne geht, konnte aber auch er nicht geben, wie auch, denn: „Das ist das größte Turnier, und Spieler reagieren unbewusst in emotionalen Momenten.“

Der Verlierer ist raus

Nicht von ungefähr schreibt die Schweizer Boulevardzeitung Blick vom „heißesten Nati-Spiel“ des Jahres. Auch von serbischer Seite gab es bereits erste Provokationen. Aus der Kabine tauchten Fotos von einer nationalistischen Fahne auf. Dort waren die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben abgebildet, die Fifa-Disziplinarkommission leitete ein Verfahren gegen den serbischen Verband ein.

Eigentlich bietet das Duell schon rein sportlich genug Brisanz – der Verlierer ist definitiv raus. Die Schweizer haben mit bislang drei Punkten alles in eigener Hand, Serbien muss selbst bei einem Sieg mit einem Auge aufs Parallelspiel der Kameruner gegen die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Brasilianer blicken.