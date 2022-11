Kantersieg in DFB-Gruppe: Spanien demontiert Costa Rica

Starker erster WM-Auftritt in der deutschen Gruppe: Ein drückend überlegenes Spanien ließ Costa Rica nicht den Hauch einer Chance und gewann am Ende deutlich.

Es war eine bezeichnende Szene für diese einseitige Begegnung, die Deutschlands nächster Gegner Spanien gegen Costa Rica am Ende mit 7:0 (3:0) für sich entschied: Dani Olmo spielte einen Doppelpass mit Gavi, nahm den noch leicht abgefälschten Ball technisch anspruchsvoll mit der Fußspitze so an, dass er im Zentrum frei vor Keylor Navas auftauchen und diesen in einer fließenden Bewegung gefühlvoll aus sieben Metern mit rechts überlupfen konnte. Der Ball tippte links unten zum 1:0 über die Linie (11. Minute).

Das war nur der erste Treffer von insgesamt sieben Toren des Favoriten. Die 40.013 Fans im Al-Thumama-Stadion in Doha bekamen neben Olmos Bude auch noch das 2:0 von Marco Asensio (21.) und das 3:0 (31.) sowie 4:0 (54.) von Ferran Torres zu sehen. Gavi erhöhte auf 5:0 (75.) und Carlos Soler auf 6:0 (90.), ehe Alvaro Morata den 7:0-Schlusspunkt setzte (90.+2).

„La Roja“ sicherte sich von Beginn an die Kontrolle und drängte den Underdog in die Defensive. Der Favorit kam dank seiner Ballsicherheit, Technik und seinem Spielverständis früh zur ersten Großchance. Asensio behauptete den Ball auf der linken Seite und bediente Pedri, der das Geschehen nach rechts verlagerte und die Kugel über die Abwehr in den Lauf von Olmo chippte. Der Leipziger nahm die Kugel volley, verpasste die lange Ecke mit seinem Versuch aber knapp (4.).

Auch Asensio verfehlte den Kasten von Ex-Real-Madrid-Teamkollege Navas nur haarscharf (9.). Costa Rica konnte sich überhaupt nicht befreien und hatte große Probleme mit den klar überlegenen Spaniern, die sich kurz darauf mit dem Führungstreffer belohnten.

Dani Olmo (l.) überwindet Keylor Navas und trifft zum 1:0 für Spanien. Imago/Kieran McManus/Shutterstock

Marco Asensio und Ferran Torres legen für Spanien gegen Costa Rica nach

Zehn Zeigerumdrehungen später legte die Mannschaft von Luis Enrique nach. Am Ende einer guten Stafette passte Routinier Jordi Alba von links flach in den Strafraum, wo Asensio einlief und aus 14 Metern platziert mit links in die rechte untere Ecke zum 2:0 einschoss.

Spanien war so überlegen, dass die Mittelamerikaner nur hinterherliefen und oft gar nicht schnell genug am Mann waren, um in die Zweikämpfe zu kommen. Deshalb war mehr als nur ein Klassenunterschied erkennbar. Auch auf der Anzeigetafel wurde die Differenz immer größer. In der 30. Minute gab es einen Foulelfmeter, den Torres flach in die linke untere Ecke zum 3:0 verwandelte, Navas war zur anderen Seite gesprungen (31.).

Erst danach wurde die Partie ein wenig tempoärmer, schließlich war sie bereits zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden. Die in knallroten Trikots mit gelber Schrift auflaufenden Spanier verwalteten den Vorsprung routiniert und schalteten immer mal wieder einen Gang hoch. Dann wurde es meist gleich wieder gefährlich, doch nach dem ersten Abschnitt (inklusive fünf Minuten Nachspielzeit) blieb es beim 3:0 für Spanien.

Marco Asensio (2. v. r.) hat hier zum 2:0 für Spanien eingeschossen und dreht zum Jubeln ab. Frank Augstein/AP/dpa

Ferran Torres (l.) verlädt Keylor Navas (r.) und trifft per Elfmeter zum 3:0 für Spanien. Pavel Golovkin

Drückend überlegenes Spanien führt Costa Rica vor

Kurz nach Anpfiff des zweiten Durchgangs vergab der spielfreudige Asensio die Möglichkeit auf das 4:0 (48./drüber), ehe Torres nach einem schon verloren geglaubten Zweikampf gegen Francisco Calvo nachsetzte, sich den Ball am rechten Eck des Fünfmeterraums zurückholte, drehte und mit links an Navas vorbei in die lange Ecke einschoss (54.).

Wenig später wechselte Enrique unter anderem den Doppeltorschützen aus und schonte ihn für die Partie am Sonntag (20 Uhr) gegen Deutschland. Doch auch der für ihn eingewechselte Morata kam direkt zu einer Gelegenheit (63.). Davon abgesehen plätscherte das Duell in dieser Phase weitgehend vor sich hin, Spanien musste nicht mehr, Costa Rica war vor allem auf Schadensbegrenzung aus.

Ferran Torres (2. v. r.) schießt zum 4:0 für Spanien ein. Frank Augstein

Die gelang nicht. Morata flankte mit viel Übersicht von der rechten Seite in die Mitte, wo Gavi angerannt kam und die Kugel aus 14 Metern zentraler Position volley mit dem rechten Außenrist an den rechten Innenpfosten schoss, von wo aus sie über die Linie sprang – 5:0 (74.).

Das Top-Team machte in der Schlussphase auch noch das halbe Dutzend voll, als der bemitleidenswerte Navas eine scharfe Hereingabe vom eingewechselten Nico Williams vor die Füße von Soler abklatschte und der Joker aus zehn Metern in die rechte untere Ecke zum 6:0 einschoss (90.).

Spanien machte in der Folge munter weiter, Morata schoss nach einer weiteren ansehnlichen Kombination und Olmo-Pass aus 15 Metern links unten zum 7:0 ein (90.+2). Erst nach acht Minuten Nachspielzeit ertönte der für Costa Rica erlösende Abpfiff.

Edeltechniker Gavi (r.) schießt per Außenrist-Volley zum 5:0 für Spanien ein. Glyn Kirk

Klar ist: Die DFB-Auswahl muss sich nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Japan bezogen auf die defensive Stabilität, mannschaftliche Geschlossenheit, Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse und das Selbstvertrauen erkennbar steigern, wenn sie gegen diese furiosen Spanier auch nur den Hauch einer Chance haben will.