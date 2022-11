Die Angst vor dem jähen Aus: Kroatien zählt im Showdown gegen Belgien auf Modric

Modric ist immer Modric. Dieser so schlichte, aber doch vielsagende Satz stammt leider nicht vom Autoren dieses Textes, sondern von Zinédine Zidane, der als ehemaliger Trainer von Real Madrid natürlich weiß, wovon er spricht.

Von Januar 2016 bis Juni 2018 und von März 2019 bis Juni 2021 war der ehemals beste Fußballspieler der Welt bei den Königlichen als Chefcoach in der Verantwortung und damit in dieser Zeit auch fast tagtäglich mit Luka Modric, um den es hier gehen soll, auf dem Trainingsplatz, im Hotel und schließlich auch im Stadion. Dreimal gewannen die beiden gemeinsam die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft. Es gibt allerlei Fotos, auf denen die beiden in vertrauter Situation zu sehen sind, eins auch, auf dem Zidane seine Hand liebevoll auf den Kopf des nur 1,72 Meter großen Mittelfeldspielers legt. Von Weltfußballer zu Weltfußballer, von Erfolgscoach zu Schlüsselspieler. Denn als solchen hat der Franzose den Kroaten wiederholt bezeichnet.

Sie nennen ihn „El Pony“

Modric ist immer Modric. Soll bedeuten: Auf Modric, auf „El Pony“, wie sie ihn in Spanien aufgrund von Laufstil und Frisur nennen, war und ist immer Verlass. Keine Nervosität, keine Müdigkeit, keine Formschwankung. Ja, Modric ist auf höchstem Niveau der wohl beständigste Fußballer der vergangenen zehn Jahre, der Mann, der immer liefert.

Das gilt nicht nur für sein inzwischen schon zehnjähriges Wirken beim spanischen Rekordmeister, sondern auch für das in der kroatischen Nationalmannschaft, die am Donnerstag bei der Weltmeisterschaft in Katar im entscheidenden Gruppenspiel um den Achtelfinaleinzug die Belgier zum Gegner hat. Die Konstellation in der Gruppe F stellt sich wie folgt dar: Kroatien ist bei einem Sieg oder einem Unentschieden für die K.-o.-Runde sicher qualifiziert, aber auch bei einer Niederlage, wenn im Parallelspiel – und nun wird es ein bisschen kompliziert - Marokko ebenfalls gegen Kanada verliert und folglich auch die schlechtere Tordifferenz hat. Bei gleicher Tordifferenz und gleicher Anzahl erzielter Tore von Kroatien und Marokko ist zunächst die Fairplay-Wertung der Fifa ausschlaggebend. Sollten auch hierbei beide Teams gleichauf sein, entscheidet das Los.

Nicht so viele Ballaktionen wie im Klub

Modric, bis dato in 155 Länderspielen im Einsatz, sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz hierzu Folgendes: „Unsere Ziele sind hoch. Nur die K.-o.-Runde zu erreichen, ist nicht unser einziges Ziel.“ Und ja, wenn die Kroaten im Gegensatz zur WM 2018, als man erst im Finale den Franzosen unterlegen war, sogar den Titel holen sollten, dann „könnte ich aufhören“, so der in Zadar geborene Ausnahmespieler. Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic war bei der Runde mit den Reportern auch zugegen, kam auf Nachfrage bezüglich seiner Führungskraft sogleich ins Schwärmen: „Luka reißt das ganze Team mit. Was immer ich über ihn sage, es wäre nicht ausreichend. Ich bin sehr stolz auf ihn.“

Nach den Eindrücken aus den ersten beiden Gruppenspielen gibt es im Hinblick auf Modrics Absichten allerdings doch ein paar Zweifel, ob seine Kollegen zu einer entsprechenden Zuarbeit fähig sind. Immer wieder tauchte er beim 0:0 in Marokko und beim 4:1 gegen Kanada zwischen den Linien des Gegners auf, forderte ein Zuspiel, doch allzu selten wagte einer der kroatischen Abwehrspieler den riskanten Pass in die Tiefe. Was zur Folge hatte, dass Modric bei weitem nicht so viele Ballaktionen wie im Klub hatte.

Und wenn er denn mal am Ball war und mit seinen Läufen und Pässen die gegnerische Defensive in Bewegung und Unordnung zu versetzen versuchte, war da allzu oft keiner, der mit dieser stillen Regieanweisung etwas anzufangen wusste. Das Spiel gegen Kanada darf jedenfalls nicht als Maßstab für die Qualität dieser Mannschaft herangezogen werden. Schlussendlich fehlt da für den ganz großen Coup an der Seite von Modric wohl einer wie Ivan Rakitic und im Sturm einer wie Mario Mandzukic.

Übrigens: Real Madrid will den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Modric unbedingt verlängern, aus gutem Grund, denn bis auf weiteres gilt: Modric ist immer Modric.