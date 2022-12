Dortmunds Bellingham bereitet England den Weg ins Viertelfinale gegen Frankreich

Der Bundesligist Borussia Dortmund plant langfristig mit Jude Bellingham, verweist bei unangenehmen Nachfragen nach der Zukunft des Ausnahmespielers gern mal auf die Laufzeit des erst im Sommer vergangenen Jahres verlängerten Vertrages: Juni 2025. Und doch ist es unwahrscheinlich, dass Bellingham so lange ein Borusse bleibt. Immer unwahrscheinlicher sogar in Anbetracht seiner Auftritte bei der WM in Katar.

Am Sonntagabend war er beim 3:0-Erfolg der Engländer im Achtelfinale gegen die Senegalesen derjenige, der die Dinge für die Three Lions ins Rollen brachte. Vorlagengeber beim 1:0 und 2:0, auffälligster und einflussreichster Akteur auf dem Platz - und das mit 19 Jahren. Auch die Franzosen, die im Viertelfinale nun gegen die Elf von Gareth Southgate ran müssen, dürften gewarnt sein vor einem, der fast alles kann. Aber dazu gleich mehr.

Es war von der ersten Minute an ein etwas seltsames Spiel. Da wie dort unterliefen einzelnen Spielern so haarsträubende Fehler, dass man sich gar nicht mehr sicher sein konnte, ob es sich bei der Veranstaltung um eine der 64-WM-Partien oder dann doch nur um die Begegnung zweier Drittligisten handelt.

Maguire in einer Patzer-Dauerschleife gefangen

Senegals Abdou Diallo schenkte in einer Situation den Engländern, so schläfrig wie er war, einen Eckball, indem er einen vom Teamkollegen zuvor berührten Ball zur Verwunderung aller einfach ins Aus trudeln ließ. Schon da deutete sich an, dass die Senegalesen womöglich nicht ihren besten Tag erwischt hatten.

Englands Harry Maquire wiederum war offenbar in einer Patzer-Dauerschleife gefangen, kam in mehreren Szenen so schwerfällig in die Gänge wie ein mit Erdöl vollgeladenes Tankschiff nach dem Okay fürs Auslaufen. Der Premier-League-Profi, für den Manchester United im Sommer 2019 eine inzwischen schon als aberwitzig zu beurteilende Ablösesumme in Höhe von 87 Millionen Euro an Leicester City gezahlt hatte, leitete mit einem Fehlpass in der 26. Minute auch die erste Großchance der Senegalesen ein.

Unbedrängt spielte der 29-Jährige dabei den Ball in den Fuß von Youssouf Sabaly, konnte von Glück sprechen, dass sein Innenverteidigerkollege John Stones wenige Sekunden später mit einem gelungenen Block gegen Boulaye Dia gerade noch das 0:1 verhindern konnte. Den Nachschuss jagte Ismaila Sarr in den Nachthimmel von al-Chaur.

England wirkt verwundbar

Bei der zweiten Großchance der Afrikaner in der 32. Minute war Maguire frei von jeder Schuld. Sarr war erneut knapp davor, seine Mannschaft in Führung zu bringen, dieses Mal scheiterte er aus guter Schussposition an Englands Keeper Jordan Pickford, der ein paar Finger seiner linken Hand noch entscheidend an den Ball brachte.

Die englische Nationalmannschaft wirkte also gegen Ende der ersten Hälfte doch erstaunlich verwundbar, geriet sogar über Minuten hinweg unter Druck, wankte, fiel aber nicht, weil Bellingham in der 38. Minute alles richtig machte. Er machte einen Lauf in die Tiefe, bekam von Harry Kane im rechten Moment den Ball zugespielt, passte diesen im rechten Moment weiter, und das quer vors Tor, wo der mitgelaufene Jordan Henderson mit einem trockenen Linksschuss den Rest erledigte.

Sechs Minuten später legte Bellingham nach einer geschickten Balleroberung nach, huschte samt Ball an den Gegnern vorbei durchs Mittelfeld, brachte Phil Foden ins Spiel, der dies sogleich per Direktpass mit Kane machte. Kane nahm noch einmal kurz seinen Kopf hoch, entschied sich für einen Vollspannschuss und ließ Senegals Keeper Edouard Mendy keine Chance.

Als geschlagene Mannschaft kamen die Senegalesen nach der Pause zurück aufs Feld. Ohne den Spirit, den es für ein Comeback braucht. Ohne den Glauben an ein kleines Fußball-Wunder. Diese Niedergeschlagenheit nahm Bukayo Saka in der 59. Minute zum Anlass für ein drittes Tor der Engländer. Nach 77 Minuten wurde Bellingham durch Mason Mount ersetzt. Durchatmen, Kräfte schonen für das Duell mit dem amtierenden Weltmeister.