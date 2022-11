Einmal Langeweile, einmal Hochspannung: Niederlande und Senegal im Achtelfinale

Austrudeln hier, Hochspannung dort. Während die Niederlande am Dienstag problemlos mit einem 2:0-Erfolg (1:0) gegen Katar den Achtelfinaleinzug perfekt gemacht haben, war im Parallelspiel der Gruppe A bis zum Schlusspfiff noch alles möglich. Ein Treffer auf der einen oder anderen Seite hätte die Entscheidung bedeutet. Dieses Tor aber blieb aus, Senegal behauptete das 2:1 (1:0) und löste damit das zweite Achtelfinalticket der Gruppe.

Nur theoretischer Natur und das auch lediglich im unteren Bereich war ohnehin die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal bereits nach der Vorrunde die Heimreise würde antreten müssen. Selbst eine Niederlage hätte man sich bei einem gewissen Verlauf der Parallelpartie zwischen Ecuador und dem Senegal erlauben können und wäre dennoch weitergekommen. Während Gastgeber Katar bereits vor dem Anpfiff beider Partien Gewissheit darüber hatte, dass man nach zwei Niederlagen ausgeschieden war, konnten die anderen drei Teams lediglich sicher sein, bei einem eigenen Sieg und ohne weitere Rechenspiele in jedem Fall das Achtelfinale zu erreichen.

Niederlande und Ecuador mit besserer Ausgangssituation als Senegal

Mit jeweils vier Punkten hatten die Niederlande und Ecuador die bessere Ausgangssituation, doch schon nach wenigen Minuten hätte sich das ändern können. Ohne ihren bei der WM fehlenden Superstar Sadio Mané verpassten die Senegalesen in der Anfangsphase gleich zweimal nur knapp die Führung und eine Veränderung des Tabellenbildes der Gruppe A. Idrissa Gueye (3.) und Boulaye Dia (8.) verfehlten das Tor jeweils nur minimal. Bis auf wenige Versuche der Entlastung der Ecuadorianer verzeichnete der Senegal nicht nur die größeren Spielanteile, sondern auch die gefährlicheren Angriffe.

Ein Bild, das sich auch im zweiten Duell zeigte. Die qualitativ stärkeren Niederländer bestimmten die Partie mit deutlich mehr Ballbesitz, aber fanden zunächst keine Lücke. Gegen die tief stehenden Gastgeber waren Geduld und das Unterbeweisstellen der technischen Fähigkeiten gefragt. So wie in der 26. Minute, als ein Doppelpass zwischen Cody Gakpo und Davy Klaassen ausreichte, um Gakpo in Position für sein drittes WM-Tor und die 1:0-Führung der Niederländer zu bringen. Das ließ noch mehr Spannung aus diesem Spiel entweichen, veränderte die Konstellation im Parallelspiel unterdessen keineswegs.

Dort blieb Senegal weiterhin die Mannschaft, die mehr in die Offensive investierte und die Abwehrreihe der Ecuadorianer mit ständigem Rotieren der Offensivspieler von Seite zu Seite nicht zur Ruhe kommen ließ. Das erste Tor aber war keine Folge eines Spielzugs, sondern das Ergebnis eines erfolgreich verwandelten Foulelfmeters. Ismaila Sarr war vom in der Bundesliga für Bayer Leverkusen spielenden Piero Hincapie zu Fall gebracht worden, trat selbst an und verwandelte den Strafstoß souverän ins rechte untere Eck (44.). Als wenig später auf beiden Plätzen zur Halbzeit gepfiffen wurde, waren also die Niederlande und Senegal die beiden Teams, die das Achtelfinale erreichen würden.

Ecuador gleicht aus, Senegal antwortet direkt

Keine fünf Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da hatten die Niederländer ihr Ticket für die K.-o.-Phase endgültig gelöst. Im Nachschuss erhöhte Frenkie de Jong auf 2:0 und brachte die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel auch auf die Anzeigetafel. Dort leuchtete im zweiten Spiel der Gruppe A weiterhin eine knappe Führung der Senegalesen, das Geschehen auf dem Rasen aber hatte sich verändert. Im Angesicht des nun drohenden Ausscheidens entfaltete auch Ecuador so etwas wie offensive Gefahr, hatte nun etwas längere Ballbesitzphasen, aber auch weiterhin Probleme mit dem Pressing des Gegners.

Also war es auch aufseiten der Ecuadorianer eine Standardsituation, die den ersten Erfolg brachte. Aus einem geklärten Freistoß wurde ein Eckball, infolgedessen stand Moises Caicedo nach einer Kopfballverlängerung am zweiten Pfosten völlig frei und traf zum Ausgleich (68.). Abermals ein Standard, diesmal ein Freistoß und ein verwandelter Kopfball von Kalidou Koulibali zum 2:1, aber war die fast direkte Antwort der Senegalesen und am Ende auch der Schlusspunkt.