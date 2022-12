Zittersieg gegen Australien: Messi sichert Argentinien den Viertelfinal-Einzug

„MESSI, MESSI, MESSI“, schallte es anbetend und lautstark von den Tribünen im Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan. Wenige Sekunden zuvor hatten die Fans einen genialen Moment des argentinischen Superstars miterleben dürfen. Der Offensivwirbler leitete einen Angriff nach einem abgewehrten Freistoß selbst ein, Alexis Mac Allister bediente Innenverteidiger Nicolas Otamendi im Strafraum, der direkt für Lionel Messi ablegte.

Mit einer fließenden Bewegung brachte sich der Weltklasse-Stürmer in Position und schlenzte den Ball aus 14 Metern halbrechter Position mit dem linken Innenrist durch die Beine von Harry Souttar in die linke untere Ecke, „Socceroos“-Keeper Mathew Ryan tauchte den entscheidenden Tick zu spät ab und konnte nur hinterherschauen, wie die Kugel in seinem Gehäuse zum 1:0 für den Favoriten einschlug (35. Minute).

Es war Messis erstes Tor überhaupt in der K.o.-Phase einer WM. Am Ende siegte die „Albiceleste“ dank ihm und Julian Alvarez (57.) mit 2:1 (1:0). Craig Goodwin verkürzte (77.). und sorgte für eine spannende Schlussphase.

Argentiniens Coach Lionel Scaloni vertraute weitgehend der Elf, die Polen mit 2:0 besiegt hatte. Lediglich Papu Gomez rückte für den angeschlagenen Angel Di Mario in die Startelf. Bei Australien gab es nach dem 1:0-Erfolg gegen Dänemark ebenfalls keinen Grund für Trainer Graham Arnold, viel zu verändern. So lief nur Keanu Baccus für Goodwin auf.

Der haushohe, aber einfallslose Favorit dominierte das Geschehen, doch die körperlich robusten, kampfstarken und als echte Einheit agierenden „Socceroos “ hielten dagegen und ließen auch dank guter defensiver Organisation fast nichts zu.

Lionel Messi (r.) überwindet Mathew Ryan (2.v.l.) mit diesem Flachschuss und trifft zum 1:0 für Argentinien. AFP/JUAN MABROMATA

Julian Alvarez erhöht nach Fehler von Mathew Ryan für Argentinien

Darüber hinaus setzten sie Zeichen: Baccus checkte Messi im Mittelkreis um und machte klar: Wenn ihr hier durchkommen wollt, müsst ihr euch auf harte Gegenwehr einstellen. Vielleicht entwickelte sich auch deshalb eine weitere ereignisarme erste Halbzeit dieser Weltmeisterschaft.

Australien traute sich nach rund 20 Minuten langsam nach vorn und tauchte einige Male in der Hälfte der „Albiceleste “auf. Zu Chancen kam der Underdog allerdings trotz mehrerer Ecken nicht. Stattdessen musste er einen Rückschlag verkraften. Nach einem herrlichen Doppelpass vollendete Messi platziert in die Ecke zum 1:0 für die Südamerikaner (35.). Dabei blieb es zur Pause.

Im zweiten Abschnitt versuchte der PSG-Star nachzulegen, doch dieses Mal packte Ryan bei seinem zu laschen Abschluss zu (50.). Sieben Zeigerumdrehungen später sorgte ein fataler Fehler des Keepers für die Vorentscheidung. Der Torwart wurde bei einem Rückpass von Rodrigo de Paul und Alvarez unter Druck gesetzt, stoppte das Leder schlecht und verlor es an Alvarez, der gedankenschnell aus sieben Metern in die linke untere Ecke des verwaisten Tores zum 2:0 einschob.

Julian Alvarez (r.) stibitzte Mathew Ryan (M.) den Ball und schiebt hier zum 2:0 für Argentinien ein. AP/Petr David Josek

Craig Goodwin verkürzt dank gütiger Mithilfe von Enzo Fernandez

Die Socceroos mühten sich in der Folge zwar weiter, kamen gegen die konzentrierte gegnerische Verteidigung jedoch nicht durch. Kreativität, Spielstärke und internationale Klasse gingen Australien ab, weshalb Argentinien eine maximal solide Leistung reichte, um völlig ungefährdet mit 2:0 vorne zu liegen.

Allerdings war das Gefühl der Sicherheit trügerisch, denn der eingewechselte Goodwin fasste sich aus der zweiten Reihe ein Herz und hätte das Spielgerät wohl weit links vorbei gejagt. Doch Enzo Fernandez fälschte es so unglücklich ab, dass es in der rechten Ecke zum 1:2 einschlug, Torwart Emiliano Martinez war chancenlos (77.).

Craig Goodwin (l.) trifft mit diesem satten, wenig später abgefälschten Schuss zum 1:2 für Australien. AFP/GLYN KIRK

Nun waren die Socceroos wieder da, Linksverteidiger Aziz Behich startete ein beherztes Solo, aber Lisandro Martinez blockte den Schuss seines Gegners im letzten Moment mit einer Monstergrätsche (82.). Auf der anderen Seite bediente Messi den eingewechselten Lautaro Martinez, der in Rücklage drüberschoss (88.). Zudem scheiterte er in der Nachspielzeit zweimal an Ryan (90.+2/90.+4). Zwischendurch setzte Messi seinen Schlenzer zu hoch an (90.+3).

So wäre es beinahe noch in die Verlängerung gegangen. Doch Emiliano Martinez parierte gegen den frei vor ihm auftauchenden Garang Kuol, begrub den Ball unter sich und wurde von seinen Teamkollegen geherzt (90.+7). Denn das war die letzte Aktion, es blieb am Ende beim 2:1-Erfolg des Favoriten.

Nach dieser Zitterpartie wird es für Argentinien keineswegs leichter. Denn nun wartet am Freitag (20 Uhr) im Lusail Iconic Stadium die Niederlande, die bisher ungeschlagen ist und sich im ersten Achtelfinale mit 3:1 gegen die USA durchsetzte.