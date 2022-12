Portugal kassiert Last-Minute-Pleite gegen Südkorea, Uruguay trotz Sieg raus

Die Entscheidungen in der WM-Gruppe H sind gefallen. Portugal hat sich trotz einer Niederlage gegen Südkorea Platz eins gesichert, Uruguay und Ghana sind raus.

Damit folgte Südkorea den Iberern bei der Weltmeisterschaft in Katar ins Achtelfinale: Die Asiaten gewannen am Freitag das Duell gegen den Europameister von 2016 mit 2:1 (1:1) und sicherten sich damit in der Gruppe H Rang zwei vor dem punktgleichen Rivalen Uruguay (beide 4), der sich gegen Ghana mit 2:0 (2:0) durchsetzte.

Bei gleicher Tordifferenz gaben die mehr geschossenen Tore den Ausschlag für Südkorea. Vor 44.097 Fans in Al-Rajjan brachte Ricardo Horta die bereits zuvor für die K.o.-Phase qualifizierten Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo in der 5. Minute in Führung. Young-Gwon Kim (27.) und der frühere RB-Leipzig-Stürmer Hee-Chan Hwang (90.+2) drehten die Partie für den Außenseiter.

Für den zweimaligen Weltmeister Uruguay war der Doppelpack von Giorgian de Arrascaeta (26./32.) vor 43.443 Zuschauern in Al-Wakra letztlich zu wenig. Dabei sahen die Südamerikaner lange Zeit wie der sichere Achtelfinalist aus.

Als die Nachrichten von der südkoreanischen Führung durchdrangen, warfen beide Mannschaften, Ghana und Uruguay, alles nach vorne und lieferten sich eine wilde Schlussphase mit offenem Visier.

Giorgian de Arrascaeta (l.) führte Uruguay mit einem Doppelpack zum Sieg, doch der reichte nicht. IMAGO/PA Images

Ein weiteres Tor sollte aber trotz einiger guter Chancen nicht mehr fallen, weshalb Südkorea am Ende neben Portugal jubeln durfte.