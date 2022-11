Tor des Lebens: Ex-Herthaner Leckie schießt Australien ins Achtelfinale

So spannend kann eine Fußball-Weltmeisterschaft also schon vor der K.-o.-Runde sein. In der Gruppe F war es am letzten Gruppenspieltag jedenfalls so, dass die Tunesier nach ihrem Treffer zum 1:0 gegen die bereits für die K.-o.-Runde qualifizierten Franzosen ein paar Minuten lang auf eine Sensation und den Einzug ins Achtelfinale hoffen durften. Gegen dieses euphorische Gefühl hatte allerdings ein ehemaliger Hertha-Profi etwas einzuwenden, nämlich Mathew Leckie, der im Parallelspiel in der 61. Minute seine Australier in Führung brachte und damit den Dänen einen schweren Schlag versetzte. Im Anschluss wurde da wie dort gezittert. Die Tunesier verteidigten ihr 1:0 so leidenschaftlich wie die Australier das ihre, letztlich jubelten aber die Socceroos, die bei einer WM zum zweiten Mal die Runde der letzten sechzehn Mannschaften erreicht haben. Tunesiens Erfolg gegen die Équipe Tricolore war somit der bitterste in der Geschichte der tunesischen Nationalmannschaft.

Aber zurück zu den desillusionierten Dänen. Geradezu furios waren sie in diesen Fußballnachmittag gestartet. Ganz im Sinne ihres Trainers, Kasper Hjulmand, der schon mit der Mannschaftsaufstellung einen Hinweis auf den Matchplan geliefert hatte. Jesper Lindström, der Frankfurter mit dem unglaublichen Potenzial, durfte erneut von Beginn an ran, bildete mit dem bisweilen zu offensiv ausgerichteten Außenverteidiger Joakim Maehle auf der linken Seite ein stürmisches Pärchen. Auch Andreas Skov Olsen, der maßgeblich daran beteiligt war, dass der FC Brügge in der Champions-League-Gruppenphase Bayer Leverkusen und Atlético Madrid hinter sich lassen konnte, stand in der Startelf. Genauso wie Martin Braithwaite, der bei Flankenbällen den Zielstürmer oder eben beim Spiel durch die Mitte den Doppelpasspartner geben sollte.

Mitunter zu verspielt

In der zwölften Minute war die Auswahl der Dansk Boldspil-Union erstmals einem Führungstreffer nahe, dank Braithwaite, der ein scharfes Zuspiel aus dem Mittelfeld glänzend verarbeitete und auf Mathias Jensen ablegte. Womöglich hätte Jensen, der Premier-League-Profi vom Brentford FC, vor seiner Abschlussaktion noch einmal den Kopf hochnehmen sollen, der Torschuss aus spitzem Winkel war im Nachhinein jedenfalls nicht die beste Lösung. Australiens Keeper Mathew Ryan konnte parieren.

Ryan stand auch in der Folge im Mittelpunkt des Geschehens. Weil die Dänen das Spieltempo hoch hielten und Ryans Kollegen im Besonderen mit der Ballfertigkeit von Lindström, Maehle und Skov Olsen zunächst gewaltige Probleme hatten. Das Problem der Dänen: Am und im Strafraum agierten sie mitunter zu verspielt. Zudem brachte auch Christian Eriksen als zentraler offensiver Mittelfeldspieler keine zielführenden Idee ein.

Schmeichel ist chancenlos

Zu einer wirklich ernsthaften Parade sah sich „Mat“ Ryan bis zum Pausenpfiff nicht mehr gezwungen, vielmehr war es so, dass die mit einfachem Schlachtplan und großer Energie zu Werke gehenden Socceroos sich immer öfter aus der Umklammerung befreien konnten. Der ehemalige Hertha-Profi Mathew Leckie kam mal zum Flanken, war dabei aber zu unpräzise. Auch Riley McGree brachte sich hin und wieder geschickt in Position, was er daraus machte, war allerdings alles, nur eins nicht: gefährlich.

Wie sich die Australier auch in der zweiten Hälfte gegen das Talent der Dänen zur Wehr setzen konnten, war beeindruckend. Hier und da rutschte dem einen oder anderen zwar mal ein Ball unter der Sohle durch, hier und da wirkte das alles auch ein bisschen ungeordnet, und doch war es so, dass in der 61. Minute keineswegs von einem unverdienten Führungstreffer die Rede sein konnte.

McGree hatte dabei Leckie ins Spiel gebracht, der voller Elan und Zuversicht Richtung Strafraum marschierte, Maehle mit zwei Haken dazu brachte, die Beine zu öffnen. Im rechten Moment zog Leckie mit seinem linken Fuß ab, tunnelte Maehle, sodass Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel bei seinem Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance hatte.

Mit dem WM-Aus vor Augen versuchten sich die Dänen im Anschluss wie wild an einer Reaktion, immer wieder drückten sie die Australier in deren Strafraum. Doch es blieb dabei: zu verspielt, zu verkopft. Und da war ja noch Ryan, der in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer durch Kasper Dolberg verhindern konnte.