Von wegen Spaziergang: Frankreich braucht viel Energie, um Polen zu bezwingen 

Die Franzosen, die haben’s gut, treffen im WM-Achtelfinale auf die Polen, die sich selbst ein bisschen wunderten, dass sie es mit so wenig Fußball in die K.-o.-Runde geschafft hatten. Das war die Meinung vor dem Anpfiff der Partie im Al-Thumama-Stadion. Nach dem Abpfiff der Begegnung zwischen den vermeintlich ungleichen Gegnern gilt gleichwohl Folgendes festzuhalten: Der amtierende Weltmeister hatte am Sonntagnachmittag gegen den mit einem guten Matchplan und jeder Menge Herzblut agierenden Außenseiter jedenfalls mehr Mühe, als das Ergebnis vermuten lässt. Es lautet: 3:1.

Von der ersten Minute an bot sich vor etwas mehr als 44.000 Zuschauern das erwartete Bild. Les Bleus drängten auf eine frühe Führung, deuteten dabei an, was für eine große Bandbreite an Möglichkeiten sie haben, um eine Defensive in Unordnung zu bringen. Über die Flügel und damit über Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé initiierten sie ihre Angriffe, aber auch durch die Mitte, wo Antoine Griezmann die ersten Lücken zu erspähen versuchte.

Fußball-WM: Frankreichs Schüsse sind nur Schüsschen

Wojciech Szczesny, Polens Schlussmann, stand also sogleich im Mittelpunkt des Geschehens, profitierte in der ersten Viertelstunde davon, dass die Schüsse von Aurélien Tchouaméni, Dembélé und Jules Kounde nur Schüsschen waren.

Infolge einer ersten Ernüchterung ließen sich die Franzosen etwas fallen und die Polen einfach mal machen. Locken nennt man das, und doch war es so, dass die Elf um Robert Lewandowski aus der schadlos überstandenen Anfangsphase allerlei Mut geschöpft hatte. Mut, den es braucht, um sich auf einen offenen Schlagabtausch mit einem so fabelhaft besetzten Gegner einzulassen.

Dem Spiel tat das aber allemal gut, es lieferte sogar beste Unterhaltung. Mit einem schweren Patzer von Bartosz Bereszynski in der 29. Minute, aus dem die Équipe Tricolore über Griezmann und Dembélé eine erste Großchance ableitete. Der finale Querpass von Dembélé war aber einen Tick zu scharf, sodass Olivier Giroud den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.

Mbappé hat eine Idee

Neun Minuten später setzte sich Bereszynski auf dem linken Flügel geschickt durch, seine flache Flanke landete über Umwege bei Piotr Zielinski, der aus zehn Metern allerdings den zentral postierten Hugo Lloris anschoss. Den Nachschuss von Jakub Kaminski kratzte schließlich Raphael Varane von der Linie.

Die Blauen waren also tatsächlich in Not geraten, agierten plötzlich fehlerhaft in Ballannahme und Spielfortsetzung, doch dann hatte Mbappé doch noch vor der Pause eine Idee. 44 Minuten waren gespielt, als der Stürmer von Paris Saint-Germain am gegnerischen Strafraum den Laufweg von Giroud erkannte, gefühlvoll durch die Abwehrreihe passte. Giroud drehte sich in den Ball, schoss aus dieser Drehung – und das so platziert, dass Szczesny machtlos war. Es war Girouds 52. Treffer im Nationaltrikot, womit er als Toptorschütze nun vor Thierry Henry alleiniger Rekordhalter ist.

Klar, was das für die Polen mit sich brachte, nämlich den Zwang zu noch mehr Risiko. Im Umkehrschluss bot sich den Franzosen folglich noch öfter die Gelegenheit zum Konter. Es war allerdings so, dass sie sich bei diesen Gelegenheiten eine halbe Stunde lang als zu schludrig und unkonzentriert erwiesen. Siehe Mbappé, der nach Wiederanpfiff zunächst zu sehr nach dem persönlichen Erfolgserlebnis strebte, nach dem einen oder anderen im Sande verlaufenen Konter missmutig über den Rasen marschierte und damit nicht nur seine Mitspieler, sondern auch seinen Trainer Didier Deschamps ärgerte.

Deschamps ermuntert seinen Ausnahmespieler

Der ermunterte ihn in der 73. Minute von der Seitenlinie aus, doch wieder etwas zielgerichteter zu spielen. Und siehe da: 60 Sekunden später nutzte der 23-Jährige nach einem Zuspiel von Dembélé die Chance, um als Triumphator dazustehen. Beeindruckend sein Vollspannstoß aus 16 Meter über Szczesny hinweg ins Netz zum 2:0. Doch damit nicht genug: In der 90. Minute traf der Star dieser Weltmeisterschaft auch noch zum 3:0, ebenso spektakulär mit einem Schuss aus halb linker Position in den Winkel: Turniertreffer Nummer fünf!

Und Lewandowski? War nahezu unsichtbar, weil die Abwehr der Franzosen mit Varane und Dayot Upamecanu als zentrale Figuren wirklich alles wegverteidigte, was da in der zweiten Hälfte in Richtung ihres Tores kam. Fast alles: In der sechsten Minute der Nachspielzeit bekamen die Polen nach einem Handspiel von Upamecano noch einen Elfmeter zugesprochen. Lewandowski traf im zweiten Versuch, nachdem Lloris sich beim ersten Versuch zu früh von der Torlinie bewegt hatte.