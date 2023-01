Dartspieler Clemens und Schindler sorgen mit WM-Leistungen für Hype

Das gab es noch nie in der deutschen Dartsgeschichte. Gabriel Clemens stand am Sonntagabend im tobenden Londoner Alexandra Palace wenige Meter von der Dartscheibe entfernt. Beim Stand von 4:1 gegen den favorisierten Gerwyn Price hatte der Saarländer drei Matchdarts vor sich. Kurze Konzentration, die Doppel-Vier anvisiert, den kleinen Finger oben haltend – und Wurf: Satz, Sieg, Halbfinale!

„Gaga“ – Clemens’ Spitzname – stand als erster Deutscher unter den besten Vier der Darts-WM. Die Fans hüpften und sprangen zur Melodie der Dartshymne „Chase the Sun“ von der Band Planet Funk. Deutschland ist jetzt Dartsland. Und vielleicht steht der Sportler des Jahres hierzulande schon in der ersten Kalenderwoche von 2023 fest?

Es herrscht zurzeit ein noch nie da gewesener Hype um die Wurfsportart, die oftmals salopp als Kneipensport bezeichnet wird. Doch die Aufmerksamkeit für die diesjährige Darts-WM verändert vieles für die Randsportart. „Besonders im Winter, in den Wochen nach der WM, kommen viele neue Menschen zum Darts“, sagt Anne Willkomm. Für die Nationalspielerin und Schatzmeisterin des Rays Dartclub Berlin in Wedding dauert der Hype schon „mindestens ein bis zwei Jahre an“.

„Jedoch sind diesmal noch mehr Fans angefixt und mit Herzblut dabei, da es eben ein Deutscher zum ersten Mal so weit geschafft hat“, sagt Willkomm. In Dartklubs und Kneipen unterhalten sich Leute über die WM, auf Partys wird immer öfter die 501 runtergezählt, Deutschland ist vom Dartsfieber infiziert. Wohin wird der Hype um die Dartpfeile noch führen?

Viele Zuschauer seien derart begeistert vom Pfeilewerfen bei der WM, dass sie es nach dem Turnier selbst gerne versuchen wollen. „Besonders durch Gaga entsteht gerade eine neue Euphorie, in Berlin gab es aber auch schon durch Martin Schindler einen Hype“, sagt Willkomm. Auch der gebürtige Strausberger mit dem Spitznamen „The Wall“ war bei der WM mit von der Partie. In der dritten Runde führte er schon mit 3:1 nach Sätzen gegen den Weltranglistenvierten Michael Smith aus England, verlor dann aber die Ruhe und scheiterte am Ende dramatisch mit 3:4.

Martin Schindler jubelnd nach einer erfolgreichen Dartspartie. IMAGO/Pro Sports Images

Schindler und Clemens avancieren mit ihrem ruhig-konzentriertem, aber auch teilweise explosiven Spiel zu Vorbildern für eine ganz neue Dartsgeneration in Deutschland. „Man hat Vorbilder, die im Fernseher laufen und denen man zu Hause oder im Verein nacheifern kann“, sagt Willkomm. Berliner Kneipen in Friedrichshain oder in Wilmersdorf waren während der Viertelfinalpartie von Clemens derart voll, dass man meinen konnte, die Fußball-Bundesliga ginge wieder los. Sogar in der 20-Uhr-Tagesschau widmete sich die Moderatorin mehr als eine Minute lang ausführlich dem Siegeszug von Clemens. Darts bekommt derzeit auch in den deutschen Medien mehr Aufmerksamkeit als sonst.

Darüber hinaus macht auch die Dartswelt Schritte auf Berlin und Deutschland zu. Die Cazoo Premier League – die Königsklasse im Darts – wird in diesem Jahr wieder in die Mercedes-Benz-Arena zurückkehren. Dann werden wieder in den großen Hallen Europas die Pfeile geworfen, schon im vergangenen Jahr fand in Berlin das Finale der Premier League statt.

Schindler (l.) und Clemens (r.) gemeinsam bei einem Dartsturnier im Juni 2022. dpa/Uwe Anspach

Auch die European PDC Tour, die für viel Euphorie unter Dartspielern gesorgt hat, wird deutschlandweit veranstaltet. Willkomm merkt spürbar, dass sich „immer mehr Menschen zu Qualifikationsturnieren anmelden“. Vor zehn Jahren wären solche Entwicklungen ihrer Einschätzung nach noch undenkbar gewesen.

Die Nationalspielerin schaut ebenfalls gespannt auf einige der WM-Duelle. Eigentlich spielt sie lieber selbst, als im Fernsehen anderen Dartprofis zuzusehen. Das Finale am Dienstagabend (21 Uhr Sport1 und DAZN) wird sie jedoch auf keinen Fall verpassen. „Ich empfehle immer, dort zu schauen, wo man auch selbst spielen kann“, sagt sie.

Größere Spielstätten sind der Dart-Palast Berlin in Wittenau oder der Red Lion Dartclub in Neukölln. Jedoch werden in Berlin unzählige weitere Kneipen und Lokalitäten das Finale übertragen. Die Leistungen von Gabriel Clemens und Martin Schindler schlagen sich auch in Zuschauerquoten nieder.