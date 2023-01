Unterhosen bis zum Finale: Deutsche Handballer starten in die WM

Das Team von Alfred Gislason will einen perfekten Start in die WM hinlegen. An Auftaktgegner Katar hat das DHB-Team aber nicht nur gute Erinnerungen.

Als Alfred Gislason und sein Kapitän mit 45 Minuten Verspätung aus dem Charterflieger kletterten, hatten sie den 29. Januar zumindest im Hinterkopf. „Wir haben genug Gepäck bis hoffentlich zum Ende“, sagte Anführer Johannes Golla beim Start in das Abenteuer Weltmeisterschaft noch am Flughafen in Hannover. Er grinste. Nach sieben Turnieren ohne Medaille ist der Hunger der deutschen Handballer auf ein neues Wintermärchen groß.

Auch der Bundestrainer sprühte vor Tatendrang. „Wir sind guter Dinge und haben große Lust auf das Turnier“, sagte Gislason beim Check-in. Auftaktgegner Katar soll am Freitag (18.00 Uhr, ZDF) nicht noch einmal zum Stolperstein werden.

Deutsche Handballer wollen als Team den nächsten Schritt gehen

Leicht verspätet hob der Flug CAT5734 um Punkt 11 Uhr in Richtung Kattowitz ab. Insgesamt 65 Gepäckstücke hatte Teammanager Oliver Roggisch am Donnerstagvormittag in Terminal A eingecheckt. Die Unterhosen sollten also bis zum Finaltag reichen – und auch sportlich strotzt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor ihrer WM-Mission vor Selbstbewusstsein.

Die Medaillenspiele am Monatsende in Stockholm sind zwar eher Traum als Ziel, und eine Wiederholung des Weltmeister-Titels von 2007 klingt nach einer Utopie. Eine Überraschung trauen sich die DHB-Männer aber allemal zu, der Einzug ins Viertelfinale gilt als Kernziel. „Wir wollen als Mannschaft den nächsten Schritt gehen und zeigen, dass wir sportlich eine unglaublich hohe Qualität haben“, sagte Golla vor dem Abflug.

Bei aller Vorfreude warnte der Kapitän jedoch vor einem „sehr guten“ Auftaktgegner: „Katar ist unangenehm zu bespielen. Sie kommen viel über ihre Wurfstärke und körperlich starke Spieler.“ Auch Patrick Groetzki bezeichnete Katar als „sehr gefährliche Mannschaft“.

Der Rechtsaußen weiß, wovon er spricht. Der Linkshänder von den Rhein-Neckar Löwen war dabei, als in jüngerer Vergangenheit zweimal bei WM-Duellen mit dem Team vom Persischen Golf am Ende das deutsche Aus stand: 2015 im Viertelfinale (24:26) und 2017 im Achtelfinale (20:21).

Gislason schärfte daher noch einmal die Sinne seiner Spieler. „Wenn man zu wenig Punkte in die Hauptrunde mitnimmt, hat man kaum eine Chance bei dem Turnier“, warnte der Isländer in der Sport Bild. Auch die weiteren Gegner Serbien (am 15. Januar) und Algerien (am 17. Januar) in der vermeintlich einfachen Vorrundengruppe E dürfe sein Team „auf keinen Fall unterschätzen“.

Groetzki sieht beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier

Die Stimmung jedenfalls stimmt. Gislason lachte in der Abflughalle in Hannover viel. Groetzki berichtete von einer sehr willigen Mannschaft: „Wir haben eine hohe Qualität und hohe Intensität im Training. Das sind die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier. Wir freuen uns echt, dass es jetzt losgeht.“

Die Erinnerungen an 2016, als Deutschland sich im nicht einmal 100 Kilometer von Kattowitz entfernten Krakau sensationell die EM-Krone aufsetzte, waren beim Abflug noch einmal präsent. Roggisch, vor sieben Jahren schon dabei, ordnete aber ein: „Ich würde gerne Parallelen ziehen, aber am besten nach dem Turnier, wenn wir was gerissen haben.“ Der Grundstein dafür muss jedoch schon an diesem Freitag gelegt werden.