Die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen hat ihren Erfolgslauf in diesem Tennisjahr fortgesetzt und auch das Turnier im kalifornischen San Diego gewonnen.

Weltranglistenerste Iga Swiatek gewinnt Turnier in San Diego

San Diego -Die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen hat ihren Erfolgslauf in diesem Tennisjahr fortgesetzt und auch das Turnier im kalifornischen San Diego gewonnen.

Die 21-Jährige siegte am Sonntag (Ortszeit) im Finale gegen die kroatische Qualifikantin Donna Vekic (26) nach 107 Minuten mit 6:3, 3:6, 6:0.

Für Swiatek, die 2022 auch die French Open und die US Open gewonnen hatte, war es der insgesamt elfte Titel auf der WTA-Tour. Allein in diesem Jahr feierte sie acht Turniererfolge. Das schafften in diesem Jahrtausend zuvor nur Martina Hingis (2000), Serena Williams (2002, 2013), Kim Clijsters (2003, 2005) und Justin Henin (2003, 2007).