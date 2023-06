Schiedsrichter bei Special Olympics: „Hier geht es nicht um Geld und Politik“

Sebastian Hornig hat eben das Spiel abgepfiffen, da flitzen schon grüne Trikots in Richtung Tribüne und feiern mit ihren Fans. Dank eines späten Treffers hat Irland gegen Marokko im 7er-Fußball der Weltspiele von Special Olympics 2:1 gewonnen und feiert dies nun überschwänglich. Dabei lagen die Nordafrikaner in der ersten Halbzeit in Führung. Es herrscht eine gemischte Stimmung am Maifeld im Olympiapark, aber am Ende ist doch die Freude nach einem spannenden Fußballspiel größer als alle traurigen Gedanken. Die Sonne scheint heute besonders stark und unter dem Zelt, das für die Schiedsrichter eingerichtet wurde, erreicht die Temperatur gefühlte 50 Grad Celsius.

Dort wird noch kurz über das Protokoll des Spiels geschaut, danach können auch die Schiedsrichter, die gerade das Spiel geleitet haben, ein etwas schattigeres Plätzchen suchen. Einer von ihnen ist Sebastian Hornig. „Ich habe mich für die Special Olympics gemeldet. Das liegt ein bisschen daran, dass ich gerne besondere Ereignisse im Leben habe, grundsätzlich auch als Schiedsrichter“, sagt er. Seinen ersten Kontakt mit Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen hatte er vor 20 Jahren während seines Zivildienstes an einer Schule. Heute ist er Grundschullehrer und stolz darauf, Teil der Weltspiele zu sein.

„Hier herrscht mehr Respekt“

Außerhalb der Weltspiele pfeift der 42-Jährige in der Brandenburg-Liga, dort kann es manchmal etwas weniger sportlich zugehen. „Der Umgang miteinander ist hier viel positiver. Vielleicht weil es besonders ist oder weil einfach viel mehr Respekt herrscht“, so Hornig. Natürlich gebe es auch hier während der Weltspiele knifflige Situationen auf dem Platz, die seien jedoch eher selten. Er habe nur zwei gelbe Karten zeigen müssen, die nichts mit einem Foulspiel zu tun hatten. Sein Führungsstil blieb ansonsten unverändert, aber an ein paar unerwartete Momente im Spielverlauf musste er sich erst einmal gewöhnen.

Sebastian Hornig im Einsatz im Olympiapark Sebastian Hornig

„Hier ist das Überraschende, dass mal der Ball verrutscht, dass der Torwart danebengreift, dass jemand vielleicht die Regeln nicht mehr kennt“, sagt Hornig. Das sei für ihn auch ein gutes Training im Hinblick auf die Brandenburg-Liga. Bei der Kommunikation hätte alles einwandfrei auf Englisch funktioniert. „Die Sprache muss einfach bleiben“, sagt er. Seiner Erfahrung nach sei der Schlüssel manchmal auch, Witze übereinander zu machen, um auf Augenhöhe zu bleiben. Nur Mitleid zeigen sei im Gegensatz eine falsche Herangehensweise.

Wenige Sportvereine bieten Angebote für geistig beeinträchtigte Menschen

Dieser Umgang ist im Sport nicht immer leicht. In Deutschland bieten nur 6300 der rund 87.000 Sportvereine Angebote für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten an. Um inklusiver zu sein, müssten die Vereine in Einrichtungen und geschultes Personal investieren, was sich nicht jeder leisten kann. „In der Schule ist es genauso schwierig, weil wir nicht das Personal dafür haben“, sagt der Grundschullehrer und macht sich langsam auf den Weg.

Auf der anderen Seite, beim Messegelände, wartet Hannes Kusch bei der Volleyball-Halle. Zwei S-Bahn-Stationen und eine gute Fußstrecke später sitzen wir gemeinsam auf der Tribüne und schauen den Frauenmannschaften von Bharat und Kenia zu. „Hier geht es nicht darum, wer welche Medaille gewinnt. Das ist kein Wettkampf, sondern ein Wettbewerb miteinander“, so Kusch. Er ist seit 15 Jahren Fußball-Schiedsrichter und seit zwei Jahren im Volleyball tätig, auch wenn er schon seit 27 Jahren selbst spielt. Am Anfang von Special Olympics leitete er bis zu drei Spiele, heute hatte er nur eins.

Das ist kein Wettkampf, sondern ein Wettbewerb miteinander. Hannes Kusch, Volleyball-Schiedsrichter

Kusch ist Fachinformatiker und hat auf seinem Arbeitsplatz viel mit geistig beeinträchtigten Menschen zu tun. „Ich bin den Umgang mit ihnen schon gewohnt, aber hier ist es komplett was anderes. Andere Nationalitäten, andere Kulturen. Aber es ist schön zu sehen, dass dann doch alle Teilnehmer gleich ticken“, sagt der 32-Jährige. US-Amerikaner würden sich mit Irakern umarmen und Fotos schießen. „Die Athleten denken überhaupt nicht an Politik. Es geht hier einfach um den Sport“, fügt Kusch hinzu.

Sport als Medizin für ein gesundes Leben

Diese Veranstaltung würde einen zudem erinnern, wie wichtig Sport für die Gesundheit aller Menschen ist, mit oder ohne Beeinträchtigungen. „Gerade als Fachinformatiker verbringt man den ganzen Tag vor dem PC. Der Nacken wird steif, die Augen werden rot“, sagt der Schiedsrichter aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein Spaziergang oder eine Partie Tischtennis seien dagegen eine gute Medizin. Als Schiedsrichter bliebe man immer gut in Bewegung und somit auch in Form.

Sechs Schiedsrichter benötigt man pro Volleyballspiel, was dafür sorgt, dass bei den Weltspielen etwa 70 Unparteiische nur für diese Sportart erforderlich sind. Bei allen Veranstaltungen sind über 500 Schiedsrichter im Einsatz. Davon sind auch einige kognitiv beeinträchtigt. „Wir haben zum Beispiel eine Schiedsrichterin mit einer geistigen Beeinträchtigung, die schon vorher bei den Special Olympics mitgemacht hat“, sagt Hannes Kusch. „Ich finde es super, dass für Inklusion nicht nur unter den Athleten, sondern auch zwischen den Offiziellen gesorgt wird.“ Auch er musste sich wegen der Kommunikation keine großen Sorgen machen: „Es geht alles mit Hand und Fuß und irgendwie auf Englisch und zur Not mit einem Lächeln.“