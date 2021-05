Berlin - Zu dritt waren sie am Sonntagmittag in die Eiserne Lounge im zweiten Stock der Haupttribüne des Stadions An der Alten Försterei gekommen, um noch einmal Rede und Antwort zu stehen. Um in einer gar nicht so kleinen Runde mit den Journalisten noch einmal über dieses 2:1 gegen RB Leipzig vom Vortag zu sprechen. Über diesen in letzter Sekunde durch den Kopfballtreffer von Max Kruse erzwungenen Sieg, mit dem sich der 1. FC Union Berlin die Teilnahme an den Play-offs zur neu geschaffenen European Conference League gesichert und damit ein kleines sportliches Wunder vollbracht hat.

Sportliche Führung des 1. FC Union wirkt gefasst