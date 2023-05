West Ham United und AC Florenz begegnen sich im Finale

Basel/Alkmaar -West Ham United und die AC Florenz stehen im Finale der Conference League.

Mit einem späten Tor in der Verlängerung erreicht AC Florenz das Finale der Conference League. Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Die Engländer gewannen ihr Halbfinal-Rückspiel bei AZ Alkmaar mit 1:0 (0:0) und spielen damit am 7. Juni in Prag um den Titel. Pablo Fornals erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer für West Ham. Schon das Hinspiel hatte das Fußball-Team von Trainer David Moyes mit 2:1 gegen die Niederländer gewonnen.

Florenz setzte sich mit 3:1 nach Verlängerung beim FC Basel durch. Antonín Barák erzielte in der neunten Minute der Nachspielzeit den Final-Treffer für die Italiener. Nach der regulären Spielzeit hatte Florenz dank des Doppelpacks des Ex-Stuttgarters Nicolás González (35./72.) 2:1 geführt. Zeki Amdouni (55.) traf für die Schweizer. Das Hinspiel hatte Basel 2:1 gewonnen.