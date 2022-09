Western Soldier gewinnt Preis der veovia Der vierjährige Wallach Western Soldier hat mit Championjockey Bauyrzhan Murzabajev im Sattel den Preis der veovia gewonnen. Beim drittletzten Renntag der Sa... dpa

Hoppegarten -Der vierjährige Wallach Western Soldier hat mit Championjockey Bauyrzhan Murzabajev im Sattel den Preis der veovia gewonnen. Beim drittletzten Renntag der Saison in Hoppegarten gewann der 26:10-Favorit am Freitag das Hauptereignis des sieben Rennen umfassenden Programmes. Bei dem mit 15.000 Euro dotierten Ausgleich I verwies das Siegerduo vor 2900 Zuschauern den dreijährigen Way to Dubai (Eddie Pedroza) und New Wizard (Michael Abik) auf die Plätze.