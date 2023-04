Wichtige Siege für Hannover, Nürnberg und Rostock Hannover, Nürnberg und Rostock feiern wichtige Siege im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga, Bielefeld ist der Verlierer des Tages. dpa

Hannovers Trainer Stefan Leitl freut sich über den Sieg gegen Arminia Bielefeld. Friso Gentsch/dpa

Düsseldorf -Trainer Stefan Leitl nahm seine Spieler in den Arm und bejubelte den ersten Auswärtssieg seit sieben Monaten. Mit dem 3:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld hat sich Hannover 96 aus dem Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet und die Ostwestfalen, die am Sonntag noch auf den Relegationsrang zurückfallen können, in große Nöte gestürzt.