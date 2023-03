Wichtiger Faktor: Kirsten bekommt Verantwortung bei Dynamo Als Berater hat Dynamo Dresden Ulf Kirsten zurückgeholt. Doch reine Beratertätigkeit wird der 57-Jährige nicht nur leisten. Kirsten soll im sportlichen Berei... Gerald Fritsche , dpa

Ulf Kirsten betritt zu seiner Vorstellung als Berater des Vorstands der SG Dynamo Dresden das Podium. Robert Michael/dpa/Archivbild

Dresden -Der „Schwatte“ ist zurück. Nicht auf dem Platz, um Tore zu schießen. Dafür in anderer wichtiger Mission. Als „Sportlicher Berater Vorstand“ soll Ulf Kirsten mehr Fußball-Sachverstand in die Führungsgremien von Drittligist Dynamo Dresden bringen und - so die Hoffnung aller - den sportlichen Erfolg zurückbringen. Einen Tag vor dem prestigeträchtigen Duell mit dem sächsischen Erzrivalen FC Erzgebirge Aue ist die Vorstellung Kirstens auch ein deutliches Zeichen an Mannschaft und Fans. Die Rückkehr der von vielen verehrten Vereinslegende soll zeigen, dass man bei Dynamo mit Fachkompetenz angreifen will.