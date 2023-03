Wichtiger Punkt im Keller: Rostock erkämpft 1:1 in Hannover

Hannover -Der FC Hansa Rostock hat seine Negativserie gestoppt und im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Punkt gesammelt.

Nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander erkämpften die Mecklenburger bei Hannover 96 verdient ein 1:1 (1:0) und profitierten dabei von zwei Entscheidungen des Videoschiedsrichters (VAR). Hansa liegt in der Tabelle zwei Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsrang, Hannover bleibt im Mittelfeld und ohne Ligasieg in diesem Jahr.

Zieler verhindert 96-Niederlage

Dennis Dressel (44. Minute) brachte die Gäste in einer umkämpften Partie durch eine traumhafte Direktabnahme in den Torwinkel in Führung. Max Besuschkow (61.) glich für die Niedersachsen aus. Beide Teams kamen zu aussichtsreichen Chancen, Rostock scheiterte mehrere Male am starken 96-Torwart Ron-Robert Zieler.

Die Gäste hatten zudem Glück. Zwei Treffer der Gastgeber wurden jeweils nach Überprüfung des Videoschiedsrichters nicht gegeben. Referee Daniel Siebert nahm einen Treffer von 96-Offensivspieler Maximilian Beier zurück, weil zuvor Mitspieler Sebastian Ernst sein Bein zu hoch hatte. In der zweiten Hälfte nahm Siebert ebenfalls einen Treffer der Hausherren nach VAR-Entscheidung wegen Abseitsstellung zurück.