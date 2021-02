Berlin - Das Privileg, während der Pandemie vollumfänglich im Fernsehen stattzufinden, kann man als Profiklub unterschiedlich nutzen. So wie der FC Bayern München, der am Sonnabend in Person von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit Aussagen zu Themen wie Demut, Impfstrategie, Flugreisen und Menschenrechtsverletzungen in Katar den Sportstudio-Moderator Jochen Breyer zu der Frage trieb: „Warum leistet sich der reiche FC Bayern nicht mehr Moral?“ Rummenigges Antwort: „Der Fußball kann die Welt nicht in Gänze verbessern.“