Berlin - In Hemd und Anzug hat Cedric Enard hat am Sonntag zum 100. Mal als Cheftrainer ein Bundesligaspiel der BR Volleys geleitet. Dass die Knopflöcher von Hemd und Anzug in der Vereinsfarbe Orange gesäumt sind, ist ein Detail im Gesamtbild. Aber sind es nicht genau solche kleinen Dinge, die darüber entscheiden, ob die Arbeit eines Trainers erfolgreich verläuft?