Tokio - Seit einem Monat wird auch in Japan geimpft. Zwei Monate später als in Deutschland, wo man ja schon seit Wochen über das langsame Tempo der Vakzinierungen klagt, hat Japans Regierung Ende Februar verkündet: Es geht jetzt los. Nach einem zäheren Genehmigungsverfahren für Impfstoffe hat jetzt das medizinische Personal die ersten Spritzen erhalten. Ab April sind nun Senioren dran.

Impftrickser machen die Runde

Und schon macht im ostasiatischen Land ein Problem um Impftrickser die Runde: „Betrüger nutzen die Angst vor Covid aus“, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. In mehreren Fällen, so die Polizei, sind vor allem älteren Menschen vermeintlich prioritäre Plätze in der Impfrangordnung verkauft worden. Dabei ist das Impfen in Japan hundertprozentig durch die Regierung finanziert. Und sich nach vorne zu kaufen, ist unmöglich.

Allerdings könnte man zynisch anmerken: Schon wär’s, wenn diese Betrüger das größte Problem wären. In Japans schon verspäteter Impfkampagne wiegt wesentlich schwerer, dass viele Menschen gar keine Impfung wollen. Weniger als zehn Prozent der Menschen im Land halten Impfstoffe für grundsätzlich sicher, hat eine Umfrage Ende letzten Jahres ergeben. Und nur rund 70 Prozent würden sich gern impfen lassen – ein international eher niedriger Wert. Das besorgt nicht nur die Regierung, sondern auch die Veranstalter der Olympischen Spiele, die ja Ende Juli in Tokio starten sollen.

Denn die Möglichkeit der Impfung aller Teilnehmer ist nach Sicht der Organisatoren ein zentrales Puzzlestück bei der Aufgabe, die oft heraufbeschworenen „sicheren Spiele“ zu veranstalten. Impfzwang soll es zwar nicht geben. Das haben sowohl das Tokioter Organisationskomitee als auch das Internationale Olympische Komitee beteuert. Die Athleten werden aber ausdrücklich dazu ermutigt, sich einen Schuss zu geben. Und damit sollen sie auch eine Vorbildwirkung für die eher skeptische Gesamtbevölkerung entfalten.

Hitomi Niiya tritt als Sprachrohr der japanischen Sportler auf

Nur ist Skepsis auch unter den Sportlerinnen verbreitet. Die bekannteste unter ihnen ist die Langstreckenläuferin Hitomi Niiya. Sie hat Angst vor möglichen Nebenwirkungen, will daher keine Impfung, wie sie öffentlichkeitswirksam verkündet hat. Niiya ist höchst populär im Land, ihr breites Lächeln ist häufig in TV-Shows zu sehen. Zudem kürte Japans Leichtathletikverband die 33-Jährige vor kurzem zu seiner Sportlerin des Jahres. Denn 2020 hatte Niiya im Halbmarathon und auf 10.000 Meter jeweils mehr als zehn Jahre alte Landesrekorde gebrochen.

Und was für die Olympia-Organisatoren nun besonders blöd ist: Ausgerechnet diese Niiya spricht im Plural, tritt quasi als inoffizielles Sprachrohr japanischer Sportler auf. „Wir Athleten nehmen unsere körperliche Verfassung genauso ernst wie unsere Ergebnisse im Wettkampf“, sagte die Frau, die schon 2012 in London startete, Ende letzten Jahres. Damit ist klar: Nicht einmal auf den Rückhalt der Sportlerinnen können sich die Olympia-Organisatoren noch verlassen. Wie sich das wohl auf den Rest der Bevölkerung auswirken wird?