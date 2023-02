Wieder Saint-Gilloise: Union in Europa League nach Belgien Union Berlin spielt im Achtelfinale der Europa League wieder gegen Royale Union Saint-Gilloise. Gegen den belgischen Top-Club hatten die Eisernen schon in de... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin trifft im Achtelfinale der Europa League erneut auf Royale Union Saint-Gilloise. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der UEFA im schweizerischen Nyon. Der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga hat am 9. März zunächst Heimrecht im Stadion an der Alten Försterei. Am 16. März steht das Rückspiel in Belgien an. Gegen Saint-Gilloise hatten die Eisernen schon in der Gruppenphase gespielt. Zu Hause verlor man mit 0:1. Der 1:0-Sieg im Rückspiel sicherte das Weiterkommen in die K.o.-Runde.