Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin trifft knapp einen Monat nach dem Transfer von Taiwo Awoniyi schon wieder auf den Nigerianer. Mit seinem neuen Verein Nottingham Forest tritt der 24 Jahre alte Stürmer am 23. Juli im Stadion An der Alten Försterei zum Testspiel an (17.00 Uhr). Awoniyi hatte am Samstag für eine kolportierte Rekordablöse über 20 Millionen Euro einen Fünf-Jahres-Vertrag beim Premier League-Aufsteiger unterschrieben.

Zuvor tritt die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer am kommenden Mittwoch zum ersten Testspiel gegen Viktoria Berlin im Jahn-Sportpark an (18.00 Uhr). Es folgen zwei Begegnungen am Samstag und am 6. Juli bei den Zweitliga-Aufsteigern 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. Drei Tage später gastieren die Bohemians Dublin zum offiziellen Saisonauftakt in der Försterei. Zudem sind zwei Testspiele während des Trainingslagers vom 11. bis zum 20. im österreichischen Neukirchen am Großvenediger vorgesehen.

Auch Hertha BSC misst sich mit dem zweimaligen Sieger im Europapokal der Landesmeister. Die Blau-Weißen treten im Rahmen des vom 12. bis 23. Juli dauernden Trainingslagers auf der Insel am 20. Juli im Pirelli Stadium in Burton gegen Nottingham an (20.00 Uhr MESZ). Zuvor spielt das Team von Trainer Sandro Schwarz am 16. Juli gegen Derby County, am Rückreisetag trifft Hertha noch auf West Bromwich Albion.

Das erste Testspiel bestreitet Hertha am Mittwoch gegen TuS Makkabi Berlin (18.00 Uhr). Am Samstag spielt das Team beim SV Babelsberg 03 (16.00 Uhr). Am 8. Juli folgt der Test beim FC Energie Cottbus (19.00 Uhr).