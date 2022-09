Williams verpasst Achtelfinale der US Open: „Nur dankbar“ Serena Williams kann ihren Siegeszug bei den US Open nicht fortsetzen. Nach dem Aus wird sie von den Fans verabschiedet, doch sie selbst möchte ihre Karriere... dpa

Serena Williams musste nach ihrem Aus bei den US Open weinen: «Das sind Freudentränen, denke ich». Charles Krupa/AP/dpa

New York -Die große Serena-Williams-Show bei den US Open ist beendet: Die Tennis-Ikone aus den USA verlor ihr Drittrunden-Duell in der Nacht zum Samstag gegen die Australierin Ajla Tomljanović mit 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 und verabschiedete sich damit höchstwahrscheinlich von der Sportbühne.