Windhorst kündigt Käufer für Hertha-Anteile an Die Partnerschaft zwischen dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und Investor Lars Windhorst scheint ein überraschend schnelles Ende zu nehmen. Rund sechs Wo... dpa

ARCHIV - Unternehmer Lars Windhorst denkt nach. Soeren Stache/dpa/Archiv

Berlin -Die Partnerschaft zwischen dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und Investor Lars Windhorst scheint ein überraschend schnelles Ende zu nehmen. Rund sechs Wochen nach der Ankündigung des 46-Jährigen, die für insgesamt 374 Millionen Euro erworbenen 67,4 Prozent Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung wieder zu veräußern, hat der Unternehmer nun einen potenziellen Käufer gefunden. „Wir sind fündig geworden. Wir sind positiv überrascht, dass es so schnell gegangen ist“, sagte Windhorst am Mittwoch auf dem Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“ in Berlin.