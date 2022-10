Windhorsts Hertha-Anteile: Schwierige Käufersuche steht an Es ist die nächste Eskalationsstufe. Investor Lars Windhorst will raus bei Hertha BSC. Eine schnelle Lösung dürfte es nicht geben. dpa

ARCHIV - Investor Lars Windhorst bietet Hertha BSC den Rückkauf seiner Anteile an. Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa) – -Ohne atmosphärische Störungen war die Beziehung fast nie, nun scheint sie zu zerbrechen: Investor Lars Windhorst will sein Engagement bei Hertha BSC beenden. Nach einem Streit bietet er dem Club den Rückkauf seiner Mehrheitsanteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA an - für den ursprünglichen Kaufpreis von 374 Millionen Euro. Wie könnte es nun weitergehen?