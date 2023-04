Wintersport im TV: Bestwert bei Biathlon-Übertragung

Eine Biathlon-Übertragung war die erfolgreichste TV-Sendung der am Wochenende beendeten Wintersport-Saison.

Die 4x7,5-Kilometer-Staffel der Männer am 22. Januar aus Antholz sahen 5,147 Millionen Menschen beim ZDF und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 31,7 Prozent. Auch die Plätze zwei und drei der erfolgreichsten Wintersport-Sendungen bei ARD und ZDF gingen an Biathlon.

In den Top Ten der am meisten gesehenen Live-Übertragungen sind neun Biathlon-Rennen. Mithalten konnte nur Skispringen: Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee belegte mit 4,658 Millionen in der ARD Rang vier. Insgesamt hatten die öffentlich-rechtlichen Sender fast 400 Stunden Wintersport-Berichterstattung im Programm.