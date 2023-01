„Wir steigern uns“: Netzhoppers zuversichtlich Ein leichter Aufwärtstrend bei den Netzhoppers KW-Bestensee hat nicht zur Überraschung in der Volleyball-Bundesliga ausgereicht. „Friedrichshafen ist momenta... dpa

Bestensee -Ein leichter Aufwärtstrend bei den Netzhoppers KW-Bestensee hat nicht zur Überraschung in der Volleyball-Bundesliga ausgereicht. „Friedrichshafen ist momentan noch eine Nummer zu groß für uns“, bekannte Zuspieler Mario Schmidgall nach der 0:3 (22:25, 16:25, 20:25)-Niederlage gegen den Rekordmeister, der in nur 78 Minuten vor 410 Zuschauern in Bestensee den Gastgebern kaum eine Chance ließ.