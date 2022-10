WM-Aspirant müsste Urlaub absagen: Konzentration auf Union Robin Knoche weiß, dass seine WM-Chance minimal ist. Dennoch freut den Union-Verteidiger die Berufung ins vorläufige Aufgebot. Sollte er nach Katar fliegen, ... dpa

Berlin -Union Berlins Abwehrchef will sich von der Nominierung für den provisorischen WM-Kader der Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden Club-Partien nicht ablenken lassen. „Ich glaube wie jeder andere auch, da freut man sich in erster Linie und es wäre natürlich schön dabei zu sein. Ich konzentriere mich aber natürlich jetzt erst mal auf die anstehenden Spiele“, sagte Knoche dem TV-Sender Sky. Bis zur endgültigen Nominierung der 26 WM-Spieler durch Bundestrainer Hansi Flick am 10. November stehen für Knoche und Union Berlin noch drei Bundesliga-Spiele und zwei Europacup-Partien mit den Eisernen an.