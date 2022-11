WM-Aus für Englands Fußballprofi Chilwell Vize-Europameister England wird bei der Fußball-WM in Katar ohne Außenverteidiger Ben Chilwell auskommen müssen. Der 25-Jährige zog sich unter der Woche in d... dpa

ARCHIV - Fällt bei den Three Lions für die WM aus: Ben Chilwell. Zac Goodwin/PA Wire/dpa

London -Vize-Europameister England wird bei der Fußball-WM in Katar ohne Außenverteidiger Ben Chilwell auskommen müssen. Der 25-Jährige zog sich unter der Woche in der Champions League einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zu, wie sein Verein FC Chelsea mitteilte.