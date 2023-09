WM-Aus für Turnerin Seitz nach Achillessehnenriss

Stuttgart -Die deutsche Turn-Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat sich im Training einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt monatelang aus. Das gab der Deutsche Turner-Bund bekannt. „Ich muss das alles erst mal sacken lassen“, sagte Seitz. Einen Rücktritt schloss sie aber aus: „Mein Weg ist aber noch lange nicht zu Ende.“

Die 29 Jahre alte Stuttgarterin fehlt nun bei den anstehenden Weltmeisterschaften in Antwerpen vom 30. September bis 8. Oktober. Dort werden die Startplätze für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris vergeben.

„Ich bin sehr traurig, dass ich mein Team auf dem Weg zu Olympia jetzt bei der WM in Antwerpen nicht unterstützen kann. Ich werde sie aber nach Kräften von außen unterstützen. Ich bin sicher, sie werden das packen“, sagte Seitz. Bereits an diesem Mittwoch soll sie in Heidelberg operiert werden. Die Stufenbarren-Europameisterin von 2022 erlitt die schwere Verletzung am rechten Bein beim Doppeltwist-Element am Boden, wie der DTB mitteilte.